В посольстве России в Британии ответили на заявления о «провокациях» россиян в Арктике

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В посольстве России в Великобритании прокомментировали слова начальника управления операций морской пехоты Нидерландов генерала Джеффа Мак Мутри о «провокациях» российских военных в Арктическом регионе во время учений НАТО.
В посольстве России в Британии ответили на заявления о «провокациях» россиян в Арктике
  • РИА Новости

«Никогда не слышали о том, что Великобритания или Нидерланды являются арктическими державами», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter дипмиссии. 

Ранее Мак Мутри заявил, что российские военные корабли и самолёты «пытаются провоцировать» британских и голландских военных на учениях НАТО в Арктике.

В свою очередь, бывший командующий Балтийским флотом (2001—2006 годы) адмирал Владимир Валуев отметил, что россияне осуществляют манёвры в регионе в соответствии с международными правилами.

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