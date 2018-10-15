В посольстве России в Британии ответили на заявления о «провокациях» россиян в Арктике
- РИА Новости
«Никогда не слышали о том, что Великобритания или Нидерланды являются арктическими державами», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter дипмиссии.
Never heard of UK or Netherlands being Arctic nations. pic.twitter.com/OGJcpgurOi— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 15 октября 2018 г.
Ранее Мак Мутри заявил, что российские военные корабли и самолёты «пытаются провоцировать» британских и голландских военных на учениях НАТО в Арктике.
В свою очередь, бывший командующий Балтийским флотом (2001—2006 годы) адмирал Владимир Валуев отметил, что россияне осуществляют манёвры в регионе в соответствии с международными правилами.