В Госдуме отвергли обвинения в адрес России в провокациях на учениях НАТО

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал RT обвинения Нидерландов в адрес России в провокациях на учениях НАТО в Арктике.

«Я вынужден признать, что Нидерланды потеряли всяческий авторитет на международной арене, а все их заявления — это не более чем пустота. После того, как Нидерланды обвиняли Россию в каких-то хакерских атаках, после того, как они присоединяются к различным обвинениям, хотя это их не касалось… Это не самая крупная держава в мире и тем более в НАТО. Нидерланды выбраны как страна для озвучивания. Это всё наговоры, наветы, нет ничего подобного», — отметил Шерин.

По словам депутата, войска НАТО более агрессивно «действуют на границе с Россией, в том числе самолёты-разведчики постоянно барражируют» вдоль российских границ.

«Что касается учений, согласно международным нормам, должны уведомлять заинтересованные стороны, в том числе нашу. Мы, соответственно, как страна-наблюдатель имеем право находиться в соответствующей зоне и контролировать ход учений. Если им это не нравится — это их проблемы, международное право позволяет так делать», — заключил Шерин.

Ранее начальник управления операций морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Мак Мутри заявил, что российские военные корабли и самолёты «пытаются провоцировать» британских и голландских военных на учениях НАТО в Арктике.