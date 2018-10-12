Яковенко рассказал о высланных из Нидерландов россиянах

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Российские граждане, которых выслали из Нидерландов, прибыли в страну с техническим заданием, заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко.
Яковенко рассказал о высланных из Нидерландов россиянах
  • РИА Новости

«Эти лица (в Гааге. — RT) — это четыре дипломата, которые приехали в Нидерланды с техническим заданием в посольство. В посольстве России в Великобритании едва ли не по десять запросов подписываю от британских властей, чтобы проверять функционирование линий связи, это рутинная деятельность», — сказал он на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что в Гааге «всё случилось полгода назад, а кампания началась только сейчас».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал рутинной поездку высланных Нидерландами россиян. 

По словам министра, ничего тайного в поездке российских специалистов в Гаагу в апреле 2018 года не было.

В начале октября в Нидерландах заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны россиян.

RT ведёт прямую трансляцию.

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