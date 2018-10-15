СМИ: Нидерланды обвинили Россию в провокациях на учениях НАТО в Арктике
«Например, когда мы начинаем упражнения в рамках нашей программы противоракетной обороны, мы видим больше российских кораблей, чем обычно, и они подходят к нам ближе, чем в прошлые десятилетия. Они явно хотят, чтобы их присутствие было замечено», — заявил Макмутри.
Он добавил, что российские военные самолёты, тоже пролетают ближе к военным кораблям НАТО лишь для того чтобы показать своё присутствие.
Ранее глава Минобороны Нидерландов Анк Бейлевелд в эфире национального телевидения заявила, что её страна ведёт «кибервойну» с Россией.
4 октября Нидерланды заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны россиян.
Впоследствии власти страны вручили российскому послу ноту протеста в связи с якобы попытками взломать серверы ОЗХО. В свою очередь, российское внешнеполитическое ведомство в понедельник, 8 октября, передало ответную ноту.
Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.