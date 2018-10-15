Адмирал ответил на заявления о «провокациях» на учениях в Арктике

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Российские корабли и авиация осуществляют манёвры в Арктике в соответствии с международными правилами, заявил бывший командующий Балтийским флотом (2001—2006 годы) адмирал Владимир Валуев.
Адмирал ответил на заявления о «провокациях» на учениях в Арктике
  • РИА Новости

«У нас манёвры авиации и кораблей оговорены Международными правилами предупреждения столкновений судов в море от 1972 года», — цитирует РИА Новости Валуева.

Он подчеркнул, что российской стороне «никто не запрещал осуществлять манёвры в открытом небе и море в соответствии с этими правилами».

«Если корабль пересёк курс другого судна ближе, чем это прописано в регламенте, то этот факт документируется и начинается разбирательство с принятием мер. Если такого факта не зафиксировано, то это словесная шелуха», — отметил адмирал.

Ранее начальник управления операций морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Мак Мутри обвинил Россию в попытке провоцировать военных Великобритании и Нидерландов на учениях в Арктике.

В комитете Госдумы по обороне эти заявления отвергли

Подробнее — в материале RT.

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