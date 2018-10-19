Авианосец США впервые почти за 30 лет вошёл в Арктику
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Как сообщает пресс-служба Военно-морских сил США, авианосная ударная группа во главе с USS Harry S. Truman следует в Норвежское море, чтобы «продемонстрировать гибкость и прочность ВМС США».
Отмечается, что корабли примут участие в учениях НАТО Trident Juncture в Норвегии.
В последний раз авианосец ВМС США — USS America — заходил в арктические воды в 1991 году. Он принимал участие в учениях North Star.
Ранее сообщалось, что на побережье Исландии десантировались две тысячи морпехов США в рамках подготовки к учениям Trident Juncture, которые начнутся на севере Норвегии в конце октября.