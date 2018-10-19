Авианосец США впервые почти за 30 лет вошёл в Арктику

Американский атомный авианосец 19 октября впервые c 1991 года пересёк Северный полярный круг и вошёл в Арктику.

Как сообщает пресс-служба Военно-морских сил США, авианосная ударная группа во главе с USS Harry S. Truman следует в Норвежское море, чтобы «продемонстрировать гибкость и прочность ВМС США».

Отмечается, что корабли примут участие в учениях НАТО Trident Juncture в Норвегии.

В последний раз авианосец ВМС США — USS America — заходил в арктические воды в 1991 году. Он принимал участие в учениях North Star.

Ранее сообщалось, что на побережье Исландии десантировались две тысячи морпехов США в рамках подготовки к учениям Trident Juncture, которые начнутся на севере Норвегии в конце октября.