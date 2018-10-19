На побережье Исландии десантировались две тысячи морпехов США

Подразделения 24-го экспедиционного батальона морской пехоты США провели учебную десантную операцию в Исландии в рамках предстоящих учений Trident Juncture.

Как сообщает Stars and Stripes, в десантной операции задействованы две тысячи морских пехотинцев, размещённых на десантных кораблях группы.

Как уточняет Интерфакс, высадка была осуществлена с подошедших к берегам Исландии кораблей амфибийно-десантной группы ВМС США, в которую входят три десантных корабля.

В рамках операции передовой отряд был высажен с десантных кораблей вертолётами и конвертопланами на аэродром Кефлавик. Он подготовил плацдарм для высадки остального десанта, который отправляется вглубь Исландии для отработки учебных задач в суровых климатических условиях.

Учения Trident Juncture («Единый трезубец») пройдут с 25 октября по 23 ноября в Норвегии. В учениях могут принять от 35 тыс. до 45 тыс. человек из 30 стран НАТО. Условным театром военных действий станет северо-восток страны, куда будут переброшены 70 кораблей и 130 самолётов.