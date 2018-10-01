Корабли Северного флота приступили к завершающему этапу дальнего похода в Арктику

Боевые корабли и суда обеспечения Северного флота приступили к завершающему этапу дальнего похода в Арктику, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу СФ.

Накануне они прошли проливом Вилькицкого из моря Лаптевых в Карское море в сложных гидрометеорологических условиях. Проход отряда через ледовоопасные районы обеспечил ледокол «Илья Муромец».

На подходе к порту Диксон суда разделились. Флагманский корабль «Вице-адмирал Кулаков» направился к острову Голомянному архипелага Северная Земля, а остальные участники похода прибыли к месту якорной стоянки для пополнения запасов от танкера «Сергей Осипов».

В районе острова Голомянного «Вице-адмирал Кулаков» отработал высадку штурмовой группы десанта с вертолёта и другие учебно-боевые задачи.

После пополнения запасов отряд возьмёт курс в Кольский залив.

Ранее сообщалось, что корабли Тихоокеанского флота отправились в дальний поход.