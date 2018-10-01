Корабли Тихоокеанского флота отправились в дальний поход

Отряд кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота (ТОФ) 1 октября вышел из Владивостока в дальний поход в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который продлится более трёх месяцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николая Воскресенского.

«Планируется, что плавание ОБК продлится более трёх месяцев. За это время корабли Тихоокеанского флота проведут в море частные учения и тренировки, примут участие в ряде мероприятий, предусмотренных планами международного военного сотрудничества министерства обороны, в том числе в двустороннем российско-индийском военно-морском учении «Индра Нэви-2018», посетят с деловыми заходами иностранные порты», — отметил Воскресенский.

Отмечается, что отряд состоит из флагмана Тихоокеанского флота ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и морского танкера «Борис Бутома».

Возглавляет поход начальник штаба Подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Эдуард Михайлов.

Ранее сообщалось, что в Бурятии на учебно-тренировочном комплексе «Бурдуны» начались российско-монгольские учения «Селенга-2018».