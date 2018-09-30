В Армении стартовали российско-армянские батальонные учения
Отмечается, что российские военные уже совершили 100-километровый марш в район межвидового полигона «Баграмян».
«В ходе совершения ста километров марша военнослужащие отразили атаки разведывательно-диверсионных групп условного противника, выполнили задачи противодействия ракетно-бомбовым ударам авиации», — заявил Астафьев.
Он добавил, что также был отработан порядок движения при применении условным противником оружия массового поражения.
Ранее сообщалось, что порядка 100 самолётов семи стран СНГ начали в четверг, 27 сентября, учения по противовоздушной обороне под управлением ВКС России.