Артиллерийские подразделения ЧФ начали практические стрельбы на полигоне в Крыму

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Артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота начали практические стрельбы на полигоне Опук в Крыму, сообщает «Новый Севастополь».
Артиллерийские подразделения ЧФ начали практические стрельбы на полигоне в Крыму
  • РИА Новости

Как заявили в отделе информационного обеспечения ЧФ, задействованы военнослужащие в составе расчётов гаубичной артиллерии, боевых машин системы залпового огня и миномётных подразделений.

В стрельбах участвуют более 200 единиц военной и специальной техники, включая реактивные системы залпового огня «Град» и противотанковые ракетные комплексы «Хризантема».

Это обязательный элемент подготовки артиллерийских расчётов. Занятия проводятся в дневное и ночное время.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что на ЧФ провели учения по поиску диверсионно-разведывательных групп.

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