На ЧФ провели учения по поиску диверсионно-разведывательных групп

На Черноморском флоте провели специальные учения по поиску диверсионно-разведывательных групп условного противника, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

В занятиях принимали участие военнослужащие воздушно-поисковой штурмовой группы армейского корпуса. Они выдвинулись на маршрут патрулирования на транспортном вертолёте Ми-8, а прикрытием занимался боевой вертолёт Ка-52 «Аллигатор».

По сценарию, «неустановленные лица» открыли условный огонь, и в скоротечном бою, максимально приближенном к реальным условиям, противник был уничтожен, передаёт «Новый Севастополь».

Ранее стало известно, что отряд кораблей Северного флота провёл противолодочные учения в Охотском море.