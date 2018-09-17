На ЧФ провели учения по поиску диверсионно-разведывательных групп

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На Черноморском флоте провели специальные учения по поиску диверсионно-разведывательных групп условного противника, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
На ЧФ провели учения по поиску диверсионно-разведывательных групп
  • РИА Новости

В занятиях принимали участие военнослужащие воздушно-поисковой штурмовой группы армейского корпуса. Они выдвинулись на маршрут патрулирования на транспортном вертолёте Ми-8, а прикрытием занимался боевой вертолёт Ка-52 «Аллигатор».

По сценарию, «неустановленные лица» открыли условный огонь, и в скоротечном бою, максимально приближенном к реальным условиям, противник был уничтожен, передаёт «Новый Севастополь».

Ранее стало известно, что отряд кораблей Северного флота провёл противолодочные учения в Охотском море.

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