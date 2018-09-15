Отряд кораблей Северного флота провёл противолодочные учения в Охотском море

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В ходе проведения манёвров «Восток-2018» отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота провёл в Охотском море учения по противолодочной обороне.

Об этом говорится в сообщении Минобороны России, оказавшемся в распоряжении RT.

«В ходе учения экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», входящего в состав отряда, отработал комплекс мероприятий по поиску подводных лодок с помощью бортового гидроакустического вооружения, а также с применением противолодочного вертолёта Ка-27 ПЛ», — говорится в тексте.

Отмечается, что экипаж БПК в том числе выполнил задачи по обороне корабля от атаки условной подводной лодки с выполнением элементов противолодочного маневрирования.

Ранее Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ передавало, что подразделение соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота отразило в ходе учений нападение условной диверсионно-разведывательной группы на склад артиллерийских боеприпасов.

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