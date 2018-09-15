В ходе манёвров «Восток-2018» истребители ВКС России разыграли воздушные дуэли
Об этом говорится в сообщении Минобороны России, оказавшемся в распоряжении RT.
«Во время розыгрыша практических действий звено самолётов Су-30СМ, выполнявших роль условного противника, приблизилось к зоне ответственности подразделений противовоздушной обороны Восточного военного округа и не отвечало на запросы наземных служб», — говорится в тексте.
Отмечается, что на перехват «самолётов-нарушителей» были подняты истребители МиГ-31 и Су-35С, которые выполнили условные пуски ракет.
Ранее сообщалось, что в ходе манёвров «Восток-2018» в Забайкальском крае российские бомбардировщики Ту-22М3 нанесли бомбовый удар по объектам, расположенным на аэродроме условного противника.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с НСН оценил эффективность отечественных радиоэлектронных комплексов по борьбе с беспилотниками «Силок-01» и «Житель», которые будут производить мониторинг воздушного пространства во время учений «Восток-2018».