Эксперт оценил эффективность российских радиоэлектронных комплексов по борьбе с беспилотниками

Короткая ссылка
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с НСН оценил эффективность отечественных радиоэлектронных комплексов по борьбе с беспилотниками «Силок-01» и «Житель», которые будут производить мониторинг воздушного пространства во время учений «Восток-2018».
Эксперт оценил эффективность российских радиоэлектронных комплексов по борьбе с беспилотниками
  • ©Минобороны РФ

«Я думаю, такие средства будут эффективны против обычных беспилотников, которые имеют канал связи с центром управления», — сказал эксперт.

По его словам, они также будут достаточно эффективны против беспилотников типа «Рой» — когда их очень много, каждый по отдельности сбивать не имеет смысла.

Ранее заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал учения «Восток-2018».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить