Эксперт оценил эффективность российских радиоэлектронных комплексов по борьбе с беспилотниками
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«Я думаю, такие средства будут эффективны против обычных беспилотников, которые имеют канал связи с центром управления», — сказал эксперт.
По его словам, они также будут достаточно эффективны против беспилотников типа «Рой» — когда их очень много, каждый по отдельности сбивать не имеет смысла.
Ранее заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал учения «Восток-2018».