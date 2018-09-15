На манёврах «Восток-2018» бомбардировщики Ту-22 нанесли удар по аэродрому условного противника

Короткая ссылка
В ходе проведения манёвров «Восток-2018» в Забайкальском крае российские бомбардировщики Ту-22М3 нанесли бомбовый удар по объектам, расположенным на аэродроме условного противника.

Об этом говорится в сообщении Минобороны России, оказавшемся в распоряжении RT.

«Лётчики дальней авиации поразили мишени, обозначающие стоянки авиационной техники, самолёты на взлётно-посадочной полосе, укрытия авиатехники, склады и командно-диспетчерский пункт аэродрома условного противника», — говорится в тексте.

Отмечается, что в ходе мероприятий использовались авиационные бомбы массой до 500 кг, в полётах приняли участие более 10 экипажей.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с НСН оценил эффективность отечественных радиоэлектронных комплексов по борьбе с беспилотниками «Силок-01» и «Житель», которые будут производить мониторинг воздушного пространства во время учений «Восток-2018».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить