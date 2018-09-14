Военные России применили ракеты-невидимки во время учений «Восток-2018»

Российские военные в ходе учений «Восток-2018» на полигоне Телемба в Бурятии задействовали ракеты-невидимки. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» заявил начальник 76-й дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов.

«Дело ещё и в том, что в манёврах были применены особые мишени-имитаторы ракет, с очень низкой радиозаметностью, по-другому — с технологией «стелс», «невидимки»», — сказал он.

По его словам, эти ракеты-мишени превосходят все известные зарубежные аналоги настоящих ракет.

13 сентября президент России Владимир Путин посетил полигон Цугол в Забайкалье, где прошёл основной этап военных учений «Восток-2018».

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал «Восток-2018» беспрецедентными по масштабам манёврами.

В данных учениях также приняли участие военные из Китая и Монголии.