Военнослужащие ЧФ отразили в ходе учений нападение условных диверсантов на склад боеприпасов

Подразделение соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота отразило в ходе учений нападение условной диверсионно-разведывательной группы на склад артиллерийских боеприпасов, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

По легенде учений, неизвестная группа лиц попыталась проехать через контрольно-пропускной пункт на угнанном автомобиле, воспользовавшись открытыми воротами, через которые проходило подразделение. Противника условно уничтожили.

Также стало известно, что состоялись учения поисково-спасательных сил Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Участники отработали действия военных спасателей и экипажей кораблей по оказанию помощи в нештатных ситуациях. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

К занятиям привлекли пять кораблей и вспомогательных судов.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук капитан первого ранга Константин Сивков оценил эффективность отечественных радиоэлектронных комплексов по борьбе с беспилотниками «Силок-01» и «Житель», которые должны производить мониторинг воздушного пространства во время учений «Восток-2018».