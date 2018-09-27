Около 100 самолётов семи стран СНГ начали учения по ПВО

Порядка 100 самолётов семи стран СНГ начали в четверг, 27 сентября, учения по противовоздушной обороне под управлением ВКС России. Об этом сообщает пресс-служба российского Минобороны.

«В учении принимают участие до 100 летательных аппаратов государств — участников объединённой системы ПВО, среди которых самолёты истребительной авиации Су-30СМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31, бомбардировочной авиации Су-24 и Су-34, штурмовой авиации Су-25, дальней авиации Ту-22М3, Ту-160, Ту-95МС, вертолёты Ка-27 и Ми-8, а также самолёты, дислоцированные на российских авиационных базах в Киргизии и Армении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в тренировке задействовано более 9 тыс. военнослужащих.

В рамках учений проводится проверка боевой готовности дежурных по ПВО сил и средств ОС ПВО стран СНГ полётами контрольных целей, в том числе сверхзвуковых и стратосферных.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что артиллерийские подразделения ЧФ начали практические стрельбы на полигоне в Крыму.