В Бурятии стартовали российско-монгольские учения «Селенга-2018»
«В республике Бурятия на учебно-тренировочном комплексе «Бурдуны» ВВО состоялось открытие совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2018», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подобные учения проводятся ежегодно, начиная с 2008 года.
Сообщается, что впервые в истории совместного учения российские танкисты исполнили «танковый вальс» на танках Т-72Б.
Учения продлятся до 12 октября.
По данным пресс-службы, в них участвуют более 1 тыс. военнослужащих и задействовано до 200 единиц военной техники с обеих сторон.
Ранее сообщалось, что две батальонные тактические группы российской военной базы Южного военного округа, которая размещена в Армении, принимают участие в совместных батальонных учениях двух стран.