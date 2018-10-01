В Бурятии стартовали российско-монгольские учения «Селенга-2018»

В Бурятии на учебно-тренировочном комплексе «Бурдуны» начались российско-монгольские учения «Селенга-2018», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского Восточного военного округа.

«В республике Бурятия на учебно-тренировочном комплексе «Бурдуны» ВВО состоялось открытие совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2018», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные учения проводятся ежегодно, начиная с 2008 года.

Сообщается, что впервые в истории совместного учения российские танкисты исполнили «танковый вальс» на танках Т-72Б.

Учения продлятся до 12 октября.

По данным пресс-службы, в них участвуют более 1 тыс. военнослужащих и задействовано до 200 единиц военной техники с обеих сторон.

Ранее сообщалось, что две батальонные тактические группы российской военной базы Южного военного округа, которая размещена в Армении, принимают участие в совместных батальонных учениях двух стран.