Общевойсковые армии юга России подняты по тревоге на крупномасштабных учениях

Российские 49-я и 58-я армии, дислоцированные в Ставрополье, на Кубани, в Дагестане и Северной Осетии и на российской базе в Южной Осетии, подняты по тревоге в рамках большого двустороннего командно-штабного учения, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы российского Южного военного округа Вадима Астафьева.

«В ходе учения будут отработаны вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности южных рубежей Российской Федерации», — заявил Астафьев.

Отмечается, что по плану учений 58-я и 8-я армии и Каспийская флотилия с одной стороны столкнутся с 49-й армией и Черноморским флотом — с другой.

Всего в них примут участие до 7 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 20 самолётов и более 60 вертолётов.

Учения пройдут под общим руководством командующего войсками Южного округа Александра Дворникова.

Основные задачи учений — это организация взаимодействия между сухопутными войсками, силами авиационных частей, Каспийской флотилии и Черноморского флота, получение высшими офицерами практики и совершенствования навыков управления войсками во время подготовки и ведения военных действий.

Ранее сообщалось, что две батальонные тактические группы российской военной базы Южного военного округа, которая размещена в Армении, принимают участие в совместных батальонных учениях двух стран.