На втором месте: в США заявили об отставании от России в модернизации ядерных сил

Соединённые Штаты уступают России в совершенствовании систем ядерного вооружения. Такое утверждение содержится в докладе исследовательской службы конгресса США, с текстом которого ознакомился RT. Как отметили опрошенные RT эксперты, РФ заменяет устаревшее оружие на более совершенные виды, но при этом действует в рамках международных договоров. Большую обеспокоенность в данном контексте вызывает разрушение Вашингтоном основ системы стратегической стабильности путём выхода из разоруженческих соглашений, отмечают аналитики.

Исследовательская служба конгресса США представила доклад, в котором рассматриваются особенности российской политики в отношении её ядерного арсенала, в частности его модернизации и вероятности применения сил и средств, находящихся в распоряжении Вооружённых сил РФ.

Так, автор доклада «Российское ядерное оружие: доктрина, силы и модернизация» Эми Вулф обращает внимание на изменение с течением времени тональности Военной доктрины и Стратегии национальной безопасности РФ в части эффективности и возможности применения ядерного вооружения.

Напомним, согласно Военной доктрине РФ в действующей редакции, Москва оставляет за собой право «применить ядерное оружие в ответ на применение против неё и (или) её союзников ядерного и других видов оружия массового поражения», а также если «под угрозу поставлено само существование государства».

Подобная формулировка, как подчёркивает Вулф, сужает перечень условий для использования ядерного арсенала, поскольку в редакции документа от 2000 года говорилось о возможности использования силы в том числе «в критических для национальной безопасности Российской Федерации ситуациях».

На этом фоне ядерная доктрина США от 2018 года предусматривает наличие у Вашингтона права нанесения стратегического удара не только в ответ, но и в случае «чрезвычайных обстоятельств». Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что этот тезис предполагает, что США таким образом «резервируют за собой право на превентивный ядерный удар, в том числе с помощью маломощных ядерных боезарядов».

Автор документа сообщает, что в настоящее время Россия проводит модернизацию большей части компонентов своей ядерной триады. В частности, речь идёт о создании новейших ракетных комплексов «Сармат» и «Авангард», работе с атомными подлодками проекта «Борей» и стратегическими ракетоносцами-бомбардировщиками Ту-160 и Ту-95МС.

Запуск баллистической ракеты «Сармат»

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

При этом в документе подчёркивается, что Соединённые Штаты также проводят программу модернизации своих ядерных сил. Работа в этом направлении ведётся «с целью замены систем, стоящих на вооружении со времён холодной войны», срок службы которых постепенно подходит к концу.

«Некоторые не согласны с тем, что программы модернизации (ядерного арсенала. — RT) либо свидетельствуют о ведущейся гонке вооружений, либо способствуют её началу. Обе страны проводят модернизацию своих сил в силу устаревания существующих систем», — говорится в публикации.

По словам Вулф, ряд специалистов полагают, что российская и американская программы модернизации напоминают гонку вооружений. При этом, по мнению некоторых аналитиков, вину за происходящее можно возложить на Москву, другие же считают, что ответственность лежит на Вашингтоне.

Вместе с тем в тексте указывается, что Соединённые Штаты уступают России в вопросе совершенствования ядерного вооружения. Часть специалистов винят в таком положении дел Москву, другие полагают, что гонку вооружений провоцирует Вашингтон.

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«Некоторые (аналитики и эксперты. — RT) считают, что вина лежит на России. По их мнению, Соединённые Штаты (в гонке. — RT) отстают, так как, во-первых, Россия начала вводить в эксплуатацию новые ракеты и подводные лодки ещё в начале 2000-х годов, тогда как Америка планирует поставить на вооружение подобные системы лишь в конце 2020-х; а во-вторых, Россия разрабатывает новые, необычные системы вооружения... Другие же убеждены в том, что гонку вооружений провоцируют сами США, поскольку масштабная американская программа модернизации может усилить недоверие между двумя государствами и вынудить Москву развивать свои планы, не ограничиваясь заменой устаревших систем советского периода», — говорится в тексте документа.

Полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT отметил, что Россия проводит модернизацию ядерного вооружения в связи с истечением срока его нахождения на боевом дежурстве, и подчеркнул, что Москва при этом находится в рамках взятых на себя международных обязательств.

«Мы модернизируем своё стратегическое ядерное вооружение из-за того, что заканчивается гарантийный срок его нахождения на боевом дежурстве и нам надо просто менять те ракеты, которые у нас есть, на новые — естественно, на ракеты с новыми характеристиками, повышенными, улучшенными, способными преодолевать любую систему ПРО. Но при этом мы не выходим за рамки наших договоров, в том числе СНВ-III», — уточнил Литовкин.

Российские официальные лица неоднократно заявляли, что начало новой гонки вооружений фактически пришлось на момент выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) в 2002 году, а разработка Москвой новых систем стала зеркальной мерой в ответ на решение Вашингтона.

«С моей точки зрения, те, кто заявляют о начале новой холодной войны, не являются аналитиками — они занимаются пропагандой. Если вы говорите о гонке вооружений, то она началась как раз тогда, когда США вышли из договора ПРО», — отмечал Владимир Путин.

По словам президента, это решение Вашингтона стало «первым шагом к фундаментальной раскачке всего каркаса международных отношений в сфере глобальной безопасности».

Интересно, что об этом же говорится и в докладе исследовательской службы конгресса: «Новые типы стратегических наступательных вооружений, представленные в последнее время, видимо, являются скорее ответом на озабоченность по поводу американских программ ПРО, чем ответом на программы США по модернизации наступательных вооружений».

Кроме того, в конце 2019-го Вашингтон в одностороннем порядке вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), голословно обвинив Москву в том, что она якобы нарушает соглашение, — для обоснования своего решения. Примечательно, что сразу после прекращения действия договора Соединённые Штаты провели испытания ранее запрещённой ракеты.

По мнению политолога Александра Асафова, американцы в ситуации с гонкой вооружений, не соответствующей образцу XX века, «рады подхватить любую инициативу», поскольку это даёт возможность вкладывать средства в разработку, проведение исследований и создание новых типов оружия.

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«Увеличение военного бюджета для Трампа — это всегда благо, поэтому он эти темы будет развивать: это и кибероружие, и «захват» военного космоса, и, безусловно, попытка повторить или сделать что-то превосходящее относительно новейших российских видов вооружения», — сказал собеседник RT.

Система «трещит по швам»

Часть американских конгрессменов обеспокоены «вызовами» со стороны России, отмечает автор доклада. Не исключено, что такое восприятие политики Москвы в перспективе может стать поводом для обсуждения в конгрессе вопроса структуры ядерных сил США и планов по модернизации имеющегося арсенала.

«Некоторые члены конгресса выражают растущую обеспокоенность в связи с вызовами, которые Россия бросает США и их союзникам. В этом контексте в рамках обсуждений структуры ядерных сил США и планов модернизации американского ядерного арсенала члены конгресса могли бы также уделить внимание ряду вопросов, касающихся российских ядерных сил», — указано в тексте.

При этом, говоря о подвижках и перспективах в области развития российского ядерного потенциала, Вулф напоминает, что в РФ в конце декабря 2019 года на боевое дежурство заступил гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», а в 2020—2021 году российская армия может принять на вооружение межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 «Сармат».

Кроме того, автор доклада предполагает, что Россия в случае истечения срока действия соглашения СНВ-III и отсутствия альтернативы упомянутому соглашению может ускорить темпы производства межконтинентальных баллистических ракет типа «Ярс», а также нарастить число ядерных боеголовок, установленных на ракеты данного типа и ракеты «Сармат».

«По данным некоторых исследований, если бы Россия благодаря этим нововведениям расширила свой потенциал, в период с 2021 по 2026 годы она могла бы нарастить число имеющихся в её арсенале ядерных боеголовок более чем на тысячу, не увеличивая при этом количество развёрнутых ракет», — уточняется в докладе.

Напомним, срок действия СНВ-III истекает в феврале 2021 года. Российская сторона выступает за немедленное продление соглашения, однако в Вашингтоне пока всячески пытаются отсрочить пролонгацию договора. Так, 26 декабря сообщалось, что МИД России официально предложил США возобновить переговоры по вопросу продления договора, ответа получено не было. При этом глава ведомства Сергей Лавров выразил надежду, что Вашингтон всё-таки примет здравую позицию в рассматриваемом вопросе.

«Россия и США могли бы уже сейчас вдвоём продлить ДСНВ, чтобы успокоить мировое сообщество и не допустить вакуума в сфере стратстабильности. Хочется надеяться, что в Вашингтоне проявят здравый и ответственный подход», — сказал глава МИД РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

РИА Новости

Обеспокоенность американской стороны, судя по докладу, вызывают также новейший российский атомный подводный аппарат неограниченной дальности «Посейдон», гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

Отметим, что в настоящее время Россия — единственная страна в мире, обладающая гиперзвуковым оружием. В связи с этим, по словам американского министра обороны Марка Эспера, Вашингтон прикладывает все усилия для того, чтобы сократить существующий разрыв в сфере разработки вооружений нового типа.

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«Мы сделали паузу в этой технологии несколько лет назад, когда мы явно лидировали, и теперь мы играем в догонялки. Министерство обороны вкладывает каждый доллар, который мы можем, каждый доллар, который мы физически можем использовать, для достижения конкурентного преимущества в области гиперзвукового оружия», — сказал он.

В настоящее времяскладываются условия, при которых создаваемая на протяжении десятилетий поколениями советских и американских политиков система взаимного сдерживания и нераспространения ядерного оружия «трещит по швам». Такое мнение в беседе с RT выразил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«США с 2002 года, с одностороннего выхода из договора по ПРО, начали процесс демонтажа системы глобальной безопасности. Этот процесс значительно ускорился в настоящее время, потому что Соединённые Штаты вышли из ДРСМД, из Договора по открытому небу в одностороннем порядке. Фактически, заметьте, начался 2020 год, а никаких подвижек в сторону пролонгации Договора СНВ-III мы не наблюдаем», — добавил он.

Причины подобной американской политики эксперт объяснил потерей Штатами лидерских позиций на международной арене. Таким образом, для того чтобы сохранить ведущую роль в мировых делах, Вашингтон, по словам Шаповалова, реализует имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для оказания давления на своих конкурентов.

«Естественно, что в данной ситуации для США чрезвычайно важно... попробовать замедлить процесс экономического роста и прогресса в военно-политической сфере для государств-конкурентов», — заключил политолог.