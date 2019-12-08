«Вынуждены нагонять»: почему глава Пентагона заявил об отставании от России в области гиперзвука

Раскручивая миф о «российской угрозе», американский ВПК стремится получить как можно больше денег. Так опрошенные RT эксперты прокомментировали слова министра обороны США Марка Эспера об отставании от России в области гиперзвукового оружия. По словам главы Пентагона, ведомству приходится использовать «все доступные финансовые ресурсы», чтобы догнать Москву. Эспер считает, что Россия вместе с Китаем якобы угрожает «миропорядку, основанному на правилах», а чтобы «побеждать в войнах завтрашнего дня», американские военные нуждаются в инвестициях.

Министр обороны США Марк Эспер признал, что США приходится нагонять Россию в разработке гиперзвукового оружия. Об этом глава Пентагона заявил накануне, выступая в Калифорнии на Форуме по национальной обороне имени Рональда Рейгана.

«Мы приостановили разработку этой технологии несколько лет назад, когда наше преимущество в этой сфере было очевидно. Сейчас мы вынуждены нагонять, поэтому Министерство обороны использует все доступные финансовые ресурсы для того, чтобы обеспечить наше преимущество в области гиперзвукового оружия», — сообщил министр обороны США, отвечая на вопрос ведущего, не отстали ли Соединённые Штаты от России.

По его словам, Москва якобы «разрабатывает различные виды вооружения, в том числе стратегического, нерегулируемого существующим договором СНВ-III», и обладает «возможностями в области ракет средней дальности, каких нет у нас (США. — RT)».

По мнению американского министра обороны, многие страны мира поддерживают усиление военной мощи США как страны, которая продвигает ценности свободы и верховенства закона, тогда как Россия и Китай якобы представляют угрозу международной безопасности.

Министр обороны США Марк Эспер

© Министерство обороны США

Больше денег

По словам главы Пентагона, для эффективного противостояния России и Китаю США должны увеличить инвестиции в оборону, «чтобы оставаться конкурентоспособными и быть в состоянии сдерживать противника, а при необходимости участвовать и побеждать в войнах завтрашнего дня».

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«Для этого необходимо, чтобы наши возможности отвечали растущему потенциалу конкурентов в сфере средств создания зон закрытого доступа, гиперзвукового оружия, противоспутниковых систем и других новых технологий. Необходимо выработать и внедрить новую доктрину ведения войн, которая бы предусматривала ведение боевых действий в нескольких сферах и соответствующую координацию войск, с тем чтобы быть в состоянии сражаться не только на суше, на море и в воздухе, но также в космосе и киберпространстве, — подчеркнул Эспер. — Для этого необходим достаточный оборонный бюджет и постоянные инвестиции в боеготовность и модернизацию нашей армии».

Глава Пентагона также призвал законодателей поскорее принять оборонный бюджет. Он отметил, что резолюции о продолжении финансирования (о сохранении текущих расходов. — RT), которые действуют в период, когда оборонный бюджет на соответствующий финансовый год ещё не принят, а предыдущий финансовый год уже закончился, не позволяют американским военным тратить на оборону столько денег, сколько нужно.

По словам Эспера, по этой причине уже сейчас Пентагон не досчитался так необходимых ему $19 млрд, из-за чего не смог начать порядка 200 новых программ.

«Пока действует резолюция о продолжении финансирования текущих государственных расходов, мы вынуждены конкурировать с Россией и Китаем в условиях серьёзных ограничений», — посетовал министр обороны.

Напомним, 21 ноября 2019 года сенат США принял резолюцию о продолжении финансирования, позволяющую продлить работу правительственных ведомств и избежать частичного прекращения работы американского правительства, несмотря на то, что на начало нового финансового года — 1 октября — так и не был принят бюджет страны на 2020 год.

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Однако 20 декабря заканчивается срок действия этой временной резолюции. К тому моменту конгресс должен либо принять бюджет страны на 2020 год, либо согласовать новую временную резолюцию.

После прихода к власти в США администрации Дональда Трампа Соединённые Штаты последовательно наращивают оборонный бюджет. В марте Пентагон запросил $718,3 млрд на 2020 год. Из этой суммы на развитие гиперзвуковых технологий планируется потратить $2,6 млрд.

Как отмечают эксперты, во многом заявления Эспера преследуют цель оправдать гигантские расходы на оборону.

«Действительно, такая цель преследуется — получить деньги на проекты», — подтвердил в беседе с RT эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

В свою очередь, военный эксперт Иван Коновалов отметил, что лобби американского ВПК выгодно пугать общественность российскими технологиями.

«Военно-промышленное лобби очень плотно работает и с конгрессом, и с администрацией президента. И нынешний министр обороны тоже человек из военно-промышленного комплекса. Конечно, американский ВПК хочет получить новые хорошие большие контракты. А как их получить? Нужно запугивать и говорить о своей слабости», — подчеркнул в беседе с RT Коновалов.

Гиперзвуковое отставание

Американские официальные лица уже неоднократно делали заявления по поводу отставания от России в области управляемого гиперзвука.

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Так, в августе 2019 года занимавший тогда должность советника президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже американских гиперзвуковых технологий. Позже официальный представитель Пентагона, подполковник ВВС Роберт Карвер заявил, что из-за стремления соперников США использовать гиперзвуковые технологии в военных целях «возникла асимметрия в плане боевых возможностей».

США активно проводили испытания в этой области в начале 2000-х. Однако на вооружение гиперзвуковые технологии первыми поставили в России. Ещё в 2017 году на опытно-боевое дежурство заступил авиационный ракетный комплекс «Кинжал».

Другой гиперзвуковой комплекс — «Авангард» — должен поступить на вооружение РВСН до конца 2019 года. В ближайшее время пополнит арсенал российского флота и гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон».

По мнению Алексея Леонкова, на самом деле США отстали от России в области гиперзвука ещё в 2000-х годах. Просто тогда американцы не подозревали, что российские исследования в этой области окажутся более результативными, чем их собственные.

«Они уже тогда были в роли догоняющих, просто не предполагали, что такого рода технологии есть в России», — утверждает эксперт.

В США, как сообщала ранее Исследовательская служба конгресса, работают над созданием гиперзвукового оружия для трёх видов войск: ВМС, сухопутных войск и ВВС.

На днях Пентагон опубликовал информацию о контракте с компанией Lockheed Martin стоимостью $989 млн на разработку гиперзвукового комплекса «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования» (Air-Launched Rapid Response Weapon — ARRW). В 2022 году ракету должны получить американские ВВС.

Испытательный образец американского гиперзвукового блока Hypersonic Test Vehicle 2

© DARPA

Иван Коновалов также считает, что США отстали от России в области управляемого гиперзвука «на многие годы». Сейчас они спешно пытаются ликвидировать это отставание, однако достичь этой цели лишь посредством увеличения финансирования невозможно, уверен эксперт.

Сначала нужно обеспечить инженерное решение — сделать полёт гиперзвукового снаряда, окутанного облаком плазмы, на скоростях выше 5 чисел Маха управляемым, подчёркивает Коновалов. Кроме того, материалы, которые будут использоваться при создании гиперзвуковой ракеты, должны выдерживать экстремальные нагрузки, что тоже нелегко обеспечить.

«Нужно конструкторски понять, как это сделать. Мы этого добились. А поймут ли они и когда — это большой вопрос», — отмечает эксперт.

Однако, как предупреждает Алексей Леонков, Москва может предпринять «соответствующие шаги», если попытки США создать новейшие образцы вооружений создадут угрозу для безопасности РФ.

«Если у американцев получится создать гиперзвуковые ракеты средней дальности с перспективой их размещения в Европе, то и у нас будут ракеты средней дальности, основанные на гиперзвуковых технологиях. Наши шаги будут либо зеркальными, либо асимметричными», — отмечает эксперт.

По словам Ивана Коновалова, российский ВПК всё равно не будет стоять на месте, пока США будут пытаться догнать его в области гиперзвука.

«Всем очевидно, что они хотят нас догнать. Пусть догоняют. Для нас опасности нет. Наш ВПК будет создавать более совершенные боевые платформы», — утверждает политолог.

Реальные угрозы

При этом заявления Марка Эспера об угрозе, исходящей со стороны России, резко контрастируют с мнением рядовых американских военных.

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Накануне Форума по национальной обороне имени Рональда Рейгана в Калифорнии организаторы мероприятия — Фонд и Институт имени президента Рональда Рейгана — опубликовали данные исследования общественного мнения американцев. Согласно опросу, 46% представителей семей военнослужащих заявили, что считают Россию союзником США.

Как подчёркивает Алексей Леонков, результаты социсследований демонстрируют, что в американской армии «всё-таки есть здравомыслящие люди, которые понимают, что вся эта антироссийская истерия связана с гонкой вооружений», а не с реальными угрозами для Соединённых Штатов.

Схожего мнения придерживается и Иван Коновалов. По его словам, американские военные более осведомлены о реальных угрозах для США, а потому среди них противников России меньше, чем среди населения страны в целом.

«Военные обладают большим массивом информации и представляют себе картину гораздо лучше, чем среднестатистические люди. Они понимают, что мы сражаемся против одного противника — международного терроризма», — подчёркивает политолог.