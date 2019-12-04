«Оправдаться за отставание»: как США планируют создать гиперзвуковое оружие за два года

Американская корпорация Lockheed Martin займётся разработкой гиперзвуковых вооружений для ВВС США. Компания заключила соответствующий контракт с оборонными структурами Соединённых Штатов на сумму немногим менее $1 млрд, сообщили в Пентагоне. По условиям соглашения, серийное производство гиперзвуковой ракеты AGM-183A должно быть налажено уже в 2022 году. Эксперты полагают, что она, скорее всего, станет аналогом российского комплекса «Кинжал». Однако они сомневаются, что заявленные Пентагоном сроки реальны.

Американская корпорация Lockheed Martin получит почти $1 млрд на разработку гиперзвукового комплекса под названием «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования» (Air Launched Rapid Response Weapon — ARRW, ракета AGM-183A), об этом сообщается на сайте Пентагона. Новое оружие планируется размещать на борту стратегических бомбардировщиков.

В рамках контракта на сумму $989 млн Lockheed Martin должна проработать проект ARRW, провести испытания и подготовить ракету к промышленному серийному производству.

Планируется, что все конструкторские работы будут завершены в 2021 году, а ещё через год гиперзвуковое оружие должны получить ВВС США. Таким образом, все обязательства по контракту должны быть исполнены до конца 2022-го.

Истребители на авиабазе ВВС США «Эглин», штат Флорида

Gettyimages.ru

© Smith Collection/Gado

Согласно информации оборонного ведомства США, блок ARRW сможет развивать скорость свыше 5 Махов, что должно позволить ему преодолевать системы ПРО противника.

«Местом выполнения работы будет город Орландо, штат Флорида. Ожидаемый срок завершения работы: 31 декабря 2022 г. Совокупная номинальная стоимость договора: $988 832 126. На выполнение в 2020 финансовом году задач, связанных с исследованиями, разработкой, испытаниями и оценкой, на момент заключения соглашения предусмотрена сумма в размере $23 000 000. Полномочиями заказчика наделён Центр управления жизненным циклом ВВС США, авиабаза «Эглин», штат Флорида», — говорится в сообщении Пентагона.

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Также уточняется, что это — не первый контракт Lockheed Martin и правительства США в рамках программы по созданию гиперзвуковой ракеты воздушного базирования. Предыдущие работы велись согласно контракту на сумму $480 млн, подписанному в августе 2018-го. По условиям этого договора предполагалось, что разработка оружия будет завершена до 2021 года.

В минувшем июне в Калифорнии прошло первое аэродинамическое испытание массогабаритного макета ракеты AGM-183A ARRW на стратегическом бомбардировщике Boeing B-52Н. Самолёт, несущий ракету на внешней подвеске, совершил взлёт с авиабазы «Эдвардс». Как отмечают эксперты, конструктивно AGM-183A представляет собой твердотопливную аэробаллистическую ракету с отделяемой боевой частью, оснащённой ракетным двигателем Tactical Boost Glide (TBG). Двигатель разрабатывается под эгидой Управления перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) и ВВС США.

Аналоги «Кинжала» и «Авангарда»



О создании гиперзвукового оружия советские и американские конструкторы задумывались ещё в прошлом веке. Тогда СССР и США даже начали ряд экспериментальных разработок. Так, инженеры из обеих стран параллельно работали над созданием самолётов-космопланов вертикального пуска, которые могли бы развивать гиперзвуковую скорость. Однако технологии и материалы того времени не позволяли реализовать подобные проекты — слишком большую нагрузку испытывает объект на гиперзвуковой скорости, отмечают эксперты.

Спустя десятилетия создание техники такого типа стало реальной задачей. В 2018 году в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о появлении в арсенале российской армии целого спектра гиперзвуковых вооружений. Выяснилось, что авиационный ракетный комплекс «Кинжал» заступил на опытно-боевое дежурство ещё в декабре 2017 года.

Гиперзвуковая ракета «Кинжал»

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Другой гиперзвуковой комплекс — «Авангард», для запуска которого используется баллистическая ракета наземного базирования, прошёл успешные испытания в декабре 2018-го. Блок, способный развивать скорость в 27 Махов, заступит на боевое дежурство уже до конца текущего года.

В России также разработана гиперзвуковая противокорабельная ракета морского базирования «Циркон», которой будут вооружаться как подводные, так и надводные корабли российского флота. Как отметил 2 декабря на совещании по оборонной тематике Владимир Путин, ВМФ России в ближайшие годы должен получить фрегаты и субмарины, доработанные под применение ракет «Циркон».

Появление гиперзвукового оружия в арсенале РФ стало неприятным сюрпризом для Вашингтона, отмечают эксперты. Как говорилось в сентябрьском докладе исследовательской службы конгресса США, в настоящий момент американская сторона не располагает ни средствами защиты от гиперзвукового оружия возможных противников, ни собственными программами по созданию военной техники такого типа.

Доклад конгресса был представлен в связи с запросом Пентагона о дополнительном финансировании гиперзвуковых исследований. По мнению авторов документа, американское военное ведомство не сможет противостоять российскому гиперзвуковому оружию вплоть до середины 2020-х годов, хотя в настоящее время изысканиями в этой области занимаются и ВМС, и ВВС, и Сухопутные войска.

Иной точки зрения придерживается глава Пентагона Марк Эспер, который рассчитывает на то, что американские военные смогут получить гиперзвуковое оружие уже «в течение пары лет». Об этом министр заявил в интервью Fox News.

Аналогичный прогноз представил в конце ноября глава командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч. Выступая на пресс-конференции, он заявил, что оба вида гиперзвуковых вооружений, разработка которых курируется ВВС США, достигнут начальной боевой готовности уже в 2022-м. Речь идёт о Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) и другой разработке — Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW).

По мнению экспертов, если Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) должен стать аналогом российского «Кинжала», то HCSW может стать оружием, похожим на российский комплекс «Авангард».

Политические причины



Отметим, что в настоящее время наиболее успешным гиперзвуковым проектом Соединённых Штатов считается ракета X-51 Waverider, разработка которой стартовала в 2003 году силами корпорации Boeing. Первое удачное испытание X-51 прошло в 2013 году, тогда ракета преодолела расстояние в 426 км, развив скорость в 5,1 Маха. Впрочем, впоследствии о судьбе этой разработки СМИ сообщали очень мало.

Глава Пентагона Марк Эспер

Reuters

© DoD/Lisa Ferdinando

Как предположил в беседе с RT военный эксперт Михаил Тимошенко, с большой долей вероятности новая гиперзвуковая ракета AGM-183A создаётся на базе именно X-51 Waverider.

«Речь идёт, судя по всему, о создании аналога нашего «Кинжала» на основе X-51 Waverider. Ракета испытывалась несколько лет назад, и тогда разработчики столкнулись с тем, что двигатель слишком рано выходил из строя — вероятно, когда ракета заходила в более плотные слои атмосферы. Если эта проблема не решена, то разработка вперёд не продвинется», — отметил Тимошенко.

По его словам, разработка, о которой тогда сообщали в Пентагоне, находилась на такой стадии, что вряд ли можно было считать её полноценным оружием.

Аналогичной точки зрения придерживается член-корреспондент Академии военных наук России Александр Бартош. По его словам, разработка таких гиперзвуковых систем требует очень больших временных затрат, и если даже у США есть какая-то база, то срока в один-два года недостаточно, чтобы доработать ракету.

«Сейчас Пентагон называет настолько сжатые сроки создания гиперзвукового оружия, что эти заявления напоминают блеф. Конечно, в будущем США, вероятно, смогут преодолеть своё отставание в сфере гиперзвука, располагая серьёзной научной и промышленной базой. Но на это нужно, по крайней мере, пять-шесть лет», — отметил Бартош в разговоре с RT.

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Главным препятствием для американских разработчиков пока остаётся отсутствие уникальных материалов, способных выдерживать чрезвычайные температурные перегрузки и пропускать радиосигналы на гиперзвуковой скорости. Такую точку зрения высказал в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

«Без этого гиперзвуковым аппаратом будет невозможно управлять, как следствие — очень серьёзно страдают точностные характеристики оружия. Ещё одна проблема — создание прямоточного воздушно-реактивного двигателя, который мог бы разгонять летательный аппарат до 5 Махов и больше. Испытания, о которых сообщали СМИ, заканчивались неудачно. Перегрузок не выдерживала не только силовая установка, но и навигационная аппаратура», — добавил эксперт.

По его мнению, чтобы наверстать упущенное в этой области, Соединённым Штатам потребуется порядка пяти-семи лет.