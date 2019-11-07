«Америка утратила монополию»: почему Россия снова стала одним из главных вызовов для Пентагона

Офис генерального инспектора Пентагона подготовил доклад, посвящённый стоящим перед ведомством задачам на 2020 фискальный год. Среди них на первом месте в документе указано «противодействие» Китаю, России, Ирану и КНДР. Эти «угрозы» опередили даже борьбу с глобальным терроризмом. Эксперты отмечают, что подобные установки — прямое отражение действующей стратегии нацбезопасности США. По мнению аналитиков, Пентагон по-прежнему беспокоит превосходство России в сфере гиперзвукового оружия, а обвинения в адрес Москвы в «распространении влияния» — не что иное, как проекция традиционных приёмов Вашингтона на его геополитических противников.

Офис генерального инспектора Пентагона выпустил ежегодный доклад, посвящённый «самым серьёзным вызовам», которые стоят перед американским оборонным ведомством в 2020 фискальном году, начавшемся 1 октября.

Большая часть документа посвящена организационным вопросам, включая материальное обеспечение военнослужащих и их близких, предоставление услуг здравоохранения. Также в нём затрагиваются вопросы финансового управления, логистики, системы контрактов и тендеров и более насущные проблемы безопасности, например усиление ракетной обороны и возможностей ядерного сдерживания.

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Однако наиболее важной темой, которая опередила даже борьбу с глобальным терроризмом, стало противодействие России, Китаю, Ирану и КНДР. Показательно, что в качестве аргументов, «доказывающих», что Москва представляет собой «угрозу» для Вашингтона, в документе приводятся соответствующие высказывания американских же военачальников.

«14 марта 2019 года, давая показания перед комитетом по делам вооружённых сил сената США, бывший глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Россия использует «операции в информационном и киберпространстве, а также военные операции с применением нетрадиционных методов в сочетании с оказанием экономического и политического давления с целью продвижения своих интересов и снижения уровня доверия к НАТО», — говорится в тексте доклада.

По мнению экспертов, подобный отчёт бюрократического управления Пентагона — прямое отражение новой стратегии национальной безопасности США.

«В стратегии нацбезопасности, которую утвердил Трамп ещё в декабре 2017 года, уже упоминаются эти страны в качестве главной «угрозы», соответственно, они занимают первое место и в ежегодном докладе генерального инспектора. Офис генерального инспектора Пентагона — это сугубо бюрократическое учреждение, которое должно следовать директивным обязательствам. Подобные решения принимаются на уровне президента, лидеров конгресса, министра обороны и армии», — пояснил в разговоре с RT руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк.

«Ничего не изменилось»

Авторы доклада полагают, что для достижения своих целей в сферах регионального и международного влияния Москва во многом полагается на стратегические ядерные силы.

«Для достижения поставленных целей Россия делает ставку на системы стратегических вооружений как на один из ключевых элементов своей стратегии национальной безопасности, а также проводит выборочную модернизацию обычных вооружённых сил», — говорится в документе.

Американская баллистическая ракета Minuteman

Reuters

© Nicole Neri

На этом фоне стоит отметить, что российская доктрина применения стратегических сил носит исключительно оборонительный характер, тогда как США в 2018 году приняли новую ядерную доктрину, в которой Вашингтон оставляет за собой право нанести превентивный ядерный удар.

Так, в конце апреля первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир сообщил, что США разработали концепцию «достартового перехвата», которая предусматривает уничтожение межконтинентальных баллистических ракет, когда те ещё находятся в пусковых установках.

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По его словам, не исключается нанесение такого превентивного удара по объектам России, Китая и любой другой страны.

Кроме того, в мае 2019-го помощник заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг подтвердил, что США первыми не будут брать на себя обязательства о неприменении ядерного оружия.

Член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков в разговоре с RT напомнил, что США продолжают придерживаться единой генеральной линии в отношении России со времён СССР.

«Сегодня Россия является единственной страной ядерного клуба, которая полностью может уничтожить США, поскольку у неё достаточно ядерного оружия и есть средства его доставки. Ничего не изменилось со времён холодной войны, Россия стоит в тех же приоритетных «вражеских границах», в которых находился СССР», — отметил эксперт.

«Вызов американской ПРО»

Также в докладе выражается определённая обеспокоенность по поводу обретения Россией новых возможностей в плане высокоточного гиперзвукового ракетного вооружения — в частности, ракеты «Авангард».

«В декабре 2018 года Россия провела испытания межконтинентальной гиперзвуковой ракеты «Авангард». Управляемые боевые блоки, такие как «Авангард», — это вызов американской ПРО, поскольку представляют собой маневрирующие средства доставки, скорость планирования которых зачастую превышает 5 Махов. Такая беспрецедентная скорость на высотах ниже полёта баллистической ракеты крайне затрудняет перехват, поскольку приближающаяся боеголовка может быть обнаружена лишь на завершающем этапе полёта», — указывается в документе.

Авианосец ВМФ США

Reuters

© U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Z.A. Landers

На днях Владимир Путин заявил, что Россия намерена и дальше наращивать свой оборонный потенциал и ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного и другого вооружения, которого в настоящее время нет у других стран. При этом глава государства подчеркнул, что для российской стороны это «не повод для того, чтобы кому-то угрожать».

«Напротив, мы готовы сделать всё от нас зависящее для того, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс с учётом и наших новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учётом растущих для нас угроз», — отметил Путин.

По мнению Сергея Судакова, американскую сторону весьма тревожит прогресс, которого достигла Россия в области высокоточного оружия.

«Америка прекрасно понимает, что российское оружие сегодня более качественное, а тот вектор развития вооружения, который она выбрала, более правильный. США в какой-то момент стали вкладываться в истребитель пятого поколения, на который потратили миллиарды долларов, в то время как Россия пошла другим путём, который оказался стратегически более верным и менее затратным, соответственно, у неё есть преимущество в этой сфере», — отметил эксперт.

С такой оценкой согласен и Владимир Батюк, также отметивший обеспокоенность Пентагона утратой преимущества в этом направлении.

«В этом докладе воспроизводятся соответствующие установки руководящих органов Пентагона. Это многократно упоминалось в обзоре политики в области противоракетной обороны и ядерной доктрины», — напомнил эксперт.

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«Классика международных отношений»

В докладе офиса генерального инспектора Пентагона также утверждается, что, помимо модернизации стратегических и обычных сил, Россия ведёт обширную деятельность, относящуюся к так называемой серой зоне распространения влияния.

«Здесь и операции в киберпространстве, и рассчитанные на гражданское население кампании по дезинформации в социальных сетях, и использование наёмников-марионеток с тем, чтобы достичь своих целей, держа общие оборонные расходы под контролем», — говорится в документе.

Владимир Батюк полагает, что в данной секции доклада Пентагон попросту проецирует на Россию механизмы, к которым американская сторона сама прибегала на протяжении многих лет.

«Америка утратила свою монополию на такого рода действия. США казалось, что у них всегда будут преимущества в киберпространстве и в сфере информационных операций. То, что сегодня происходит, беспокоит Вашингтон и их союзников, соответственно, это находит своё отражение в этих документах», — говорит Батюк.

В свою очередь, Сергей Судаков констатировал, что Соединённые Штаты всегда вели себя подобным образом на международной арене.

«Классика современных международных отношений, навязываемая США, это когда сам вор кричит: «Держи вора». Сейчас Вашингтон хочет произвести эффект перевёрнутой пирамиды и свои действия выдать за политику других стран, которых называет своими противниками», — заключил эксперт.