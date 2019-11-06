Сила мысли: как Пентагон собирается противодействовать России в сфере технологий искусственного интеллекта

Россия якобы готова использовать всё более сложные системы искусственного интеллекта «против демократических» государств. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, угрозу безопасности США несут и китайские технологии 5G. Эспер также подчеркнул, что Вашингтону необходимо предотвратить доминирование «авторитарных» стран в области новых технологий. Как отмечают эксперты, обвинения американского министра обороны необоснованны и призваны в очередной раз демонизировать РФ и КНР на международной арене, а также оправдать траты США на военные нужды, которые увеличиваются с каждым годом.

Министр обороны США Марк Эспер обвинил Москву в готовности использовать системы искусственного интеллекта «против демократических стран».

«Мы ожидаем, что Россия будет использовать всё более сложные системы искусственного интеллекта в нынешних и будущих зонах боевых действий», — отметил глава Пентагона в ходе конференции по искусственному интеллекту в Вашингтоне.

По словам Эспера, китайские технологии 5G также несут угрозу безопасности. Он напомнил, что в КНР уже стартовало строительство полностью автономных ударных комплексов, в том числе подлодок.

«Пекин ясно заявил, что собирается быть мировым лидером в сфере искусственного интеллекта к 2030 году», — полагает глава Минобороны США.

По мнению американского министра, необходимо пресечь доминирование «авторитарных» стран в этой области.

Также Эспер заявил, что на фоне угроз со стороны Москвы и Пекина Вашингтону необходимо наращивать преимущество в сфере искусственного интеллекта.

«Страна, которая первой пожнёт плоды искусственного интеллекта, получит решающее преимущество на поле боя на многие годы вперёд. Мы должны прийти к этому первыми», — заявил глава Пентагона.

По словам Эспера, первоочередные технологии, которые Вашингтон должен развивать, — это искусственный интеллект, оружие направленной энергии (лазерное) и гиперзвуковые вооружения. Он отметил, что успехи в этих областях «могут изменить характер возможных военных действий далёкого будущего».

Глава Пентагона Марк Эспер

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Для сохранения стратегического преимущества США в этих сферах «нужно, чтобы все силы американского интеллекта и изобретательности в частном и государственном секторах работали согласованно», заявил глава Пентагона.

От монетизации до демонизации

В США не первый раз обвиняют Россию в использовании искусственного интеллекта «против демократических стран».

Так, в июле лидер Демпартии США в сенате Чак Шумер заявил об угрозе для американской нацбезопасности российского фотоприложения FaceApp.

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«Чтобы пользоваться FaceApp, необходимо предоставить компании полный и безоговорочный доступ к своим личным фотографиям и данным», — отмечается в его письме к главам Федерального бюро расследований и Федеральной торговой комиссии, опубликованном на странице Шумера в Twitter.

По словам сенатора, FaceApp получает возможность впоследствии располагать данными его пользователей без их согласия, что, в свою очередь, может быть опасным для конфиденциальности «миллионов американских граждан».

Шумер также выступил с призывом к ФБР узнать, «каким образом персональная информация, загруженная миллионами американцев в FaceApp, может оказаться в руках российского правительства или связанных с ним организаций».

Однако разработчик этой программы Ярослав Гончаров опроверг все обвинения. По его словам, FaceApp «не продаёт и не передаёт какие-либо пользовательские данные третьим лицам».

«Мы загружаем только ту фотографию, которую выбрал пользователь для редактирования, и никогда не переносим другие изображения со смартфона в облако», — цитирует Гончарова Forbes.

Как отмечает политолог Александр Асафов, заявление Эспера, а также более ранние обвинения подобного рода в адрес России свидетельствуют о том, что Вашингтону нужно «выполнить традиционную ежегодную цель по увеличению оборонного бюджета» на следующий календарный период.

«В ноябре — декабре разные аналитические центры, связанные с Пентагоном, и их представители, включая руководство, выпускают заявления по поводу угроз со стороны России в киберпространстве. Всё это связано с желанием Вашингтона обосновать увеличение трат на военные нужды», — сказал эксперт в беседе с RT.

Лидер Демпартии США в сенате Чак Шумер

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По мнению Асафова, очередные обвинения в адрес России со стороны Минобороны США — «подготовительная операция» перед парламентскими выборами в Великобритании и президентскими в США — чтобы потом обвинить Москву ещё и во вмешательстве в избирательные процессы западных стран.

«Всё это делается, чтобы можно было сослаться на сделанное ранее заявление и говорить о том, что есть искусственный интеллект России — машина, которой нужно противодействовать», — пояснил аналитик.

Выдвигая новые, не соответствующие реальности обвинения одновременно в адрес России и Китая, Эспер намеренно пытается связать действия этих держав в сфере применения искусственного интеллекта в военной отрасли, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Таким образом глава Пентагона хочет показать, что Москва и Пекин якобы объединились против Соединённых Штатов.

«Американская сторона обвиняет КНР в агрессивной политике в киберсфере, а Россию в том, что она якобы дополняет и усиливает меры Пекина», — отметил аналитик в разговоре с RT.

При этом сам Пентагон не подтверждает свои обвинения никакими фактами и пытается голословно «демонизировать Россию и Китай на международной арене», полагает Блохин.

«Этот подход используется, чтобы обосновать дальнейшее санкционное давление на РФ и КНР, а также чтобы консолидировать расколотый Запад. Так США хотят оторваться от конкурентов, сохранив своё превосходство над ними», — констатировал эксперт.

Двойной стандарт

Однако, как отмечают аналитики, Соединённые Штаты сами ведут активную работу в области внедрения искусственного интеллекта в военную сферу.

Об этом свидетельствует в том числе весенняя заявка на исследование Министерства армии США, с текстом которой ознакомился RT. В ней говорится о том, что американское Минобороны намерено изучить потенциал маневрирования систем с искусственным интеллектом и возможности их совместной работы с военными «перед лицом равного по потенциалу противника».

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Пентагон также хочет узнать способы коллективного восприятия «интеллектуальных агентов» окружающей действительности.

«А кроме того, как расширить сферу воздействия, а также повысить ситуационную осведомлённость и эффективность работы команд, в которых возможности военной интеллектуальной системы сочетаются с живой силой, перед лицом динамических угроз в сложной обстановке», — указывается в документе.

В феврале американское оборонное ведомство рассказало о своей первой стратегии военного применения искусственного интеллекта. Согласно документу, Вашингтон будет ускорять и развивать использование таких систем, в том числе при сборе разведданных и прогнозировании технических проблем на морских и воздушных судах. Указывается также, что активизация работы в сфере искусственного интеллекта — реакция на то, что Россия и Китай инвестируют в подобные разработки для военных целей.

Напомним, на развитие искусственного интеллекта в американском военном бюджете на 2020 финансовый год отводится $927 млн.

По мнению Александра Асафова, подход США к решению международных проблем, в том числе связанных, по их мнению, с Россией и Китаем, — «политика двойных стандартов».

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«Это относится и к попыткам запретить поставки ряда российских вооружений другим странам. Американцы оправдывают это тем, что для них первичны интересы США, поэтому то, что можно Вашингтону, который, по их мнению, считается сверхдержавой, нельзя никому. При этом речи о каких-то честных конкурентных условиях здесь не идёт. Задача американской стороны — с помощью недобросовестной конкуренции раздавить своих соперников, чтобы сохранить за собой первенство или достичь его там, где его нет», — заявил эксперт.

Асафов также отметил, что Вашингтон стремится развивать свой ВПК, чтобы «удерживать первенство в поставках оружия, в первую очередь странам — членам НАТО».

«Кроме того, Соединённые Штаты беспокоит прогресс геополитических конкурентов — России и Китая — в сфере искусственного интеллекта, поэтому Пентагон и пытается дискредитировать державы, говоря о якобы исходящей от них угрозе, хотя это далеко от реальности», — подчеркнул аналитик.

«Обеспечить собственную безопасность»

Как отмечают эксперты, Россия развивает сферу искусственного интеллекта, однако отнюдь не для того, чтобы использовать его «против демократических стран», как утверждают в Пентагоне.

В октябре президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.

«В целях обеспечения ускоренного развития искусственного интеллекта в России... постановляю утвердить прилагаемую Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года», — отмечается в указе, который был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин

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Ранее в начале сентября сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций и правительство России пришли к договорённости совместными усилиями развивать высокотехнологичную область искусственного интеллекта. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Восточного экономического форума.

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«Привлечение международных инвестиций и экспертизы стимулирует развитие ведущих российских компаний в сфере ИИ. Мы сможем создать серьёзную основу для вывода их продуктов и услуг в самых разных областях на мировой рынок», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Константин Блохин подчеркнул, что Россия вынуждена развивать сферу искусственного интеллекта, чтобы «обеспечить собственную безопасность».

«РФ практически ежедневно подвергается хакерским атакам, направленным на различные государственные ведомства. Неизвестно, откуда они проводятся, но это делается для того, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. Именно по этой причине Россия создала мощную систему для поддержания собственной безопасности, но она не направлена на то, чтобы расшатывать инфраструктуру США», — отметил аналитик.

Асафов также подчеркнул, что Москва развивает высокотехнологичное оружие «для ответных мер в случае возникновения серьёзных угроз, прямого нападения на Россию».