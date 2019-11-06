Пентагон заявил о риске военного применения технологий Россией и КНР

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США следует наращивать преимущество в сфере искусственного интеллекта на фоне активного стремления Китая и России расширить потенциал в области военного использования новых технологий.

«Страна, которая первой пожнёт плоды искусственного интеллекта, получит решающее преимущество на поле боя на многие годы вперёд. Мы должны прийти к этому первыми», — заявил Эспер на конференции по искусственному интеллекту в Вашингтоне, трансляцию которой вёл Пентагон в Twitter.

По его словам, Китай уже начал строительство полностью автономных ударных комплексов, в том числе подлодок.

«Пекин ясно заявил, что собирается быть мировым лидером в сфере искусственного интеллекта к 2030 году», — считает Эспер.

Эспер напомнил, что, по мнению Вашингтона, китайские технологии 5G также несут угрозу безопасности.

Кроме того, Эспер предупредил о готовности России «использовать последние технологии против демократических стран».

«Мы ожидаем, что Россия будет использовать всё более сложные системы искусственного интеллекта в нынешних и будущих зонах боевых действий», — заявил глава Пентагона.

Он подчеркнул, что нет сомнений в том, что искусственный интеллект будет использоваться военными всего мира, однако призвал предотвратить доминирование в этой области «авторитарных» стран.

В сентябре экс-замглавы Пентагона Роберт Уорк предупредил об опасности широкого использования искусственного интеллекта в системе ядерного вооружения.