«Выбор тактических приоритетов»: как может измениться курс США с приходом Марка Эспера на пост главы Пентагона

В должность министра обороны США вступил Марк Эспер, сообщают в Белом доме. По словам американского президента Дональда Трампа, кроме него «никто не обладает такой квалификацией», чтобы возглавлять оборонное ведомство. Незадолго до своего назначения Эспер заявил, что угрозы со стороны России и Китая растут, поэтому Вашингтону следует заняться переориентацией своих вооружённых сил, а также их подготовкой к «конфликтам высокой интенсивности». Как отмечают эксперты, приход нового министра обороны к власти не изменит внешнюю политику США, так как он будет вынужден учитывать интересы американского истеблишмента. Изменить курс Вашингтона он может лишь с тактической точки зрения, поскольку общая стратегия уже давно выбрана, утверждают аналитики.

Марк Эспер официально вступил в должность главы Минобороны США, сообщают в Белом доме.

«Никто не обладает такой квалификацией для того, чтобы руководить Пентагоном, как Марк Эспер», — заявил американский президент Дональд Трамп в ходе церемонии приведения к присяге нового министра.

Впервые с декабря прошлого года Пентагон возглавил постоянный руководитель. Накануне кандидатура Эспера была утверждена сенатом конгресса Соединённых Штатов, за него проголосовало подавляющее большинство — 90 законодателей, 8 высказались против.

Ранее, 15 июля, Трамп выдвинул кандидатуру Марка Эспера на должность министра оборонного ведомства, направив соответствующее уведомление в сенат.

Напомним, Эспер приступил к исполнению обязанностей главы Пентагона с 24 июня, сменив Патрика Шанахана. До этого Марк Эспер больше полутора лет был министром Сухопутных войск Соединённых Штатов.

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Как отметил лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл, послужной список Эспера «впечатляет». Новый министр в прошлом — профессиональный военный, говорится в его биографии, размещённой на сайте Сухопутных войск США. Он участвовал в вооружённом конфликте на территории Ирака в 1991 году, будучи офицером 101-й воздушно-десантной дивизии, после чего ушёл в запас. На гражданской службе работал в аналитическом центре Heritage Foundation и военно-промышленной компании Raytheon, в которой занимал пост вице-президента по связям с госорганами. При 43-м президенте Соединённых Штатов Джордже Буше — младшем Эспер стал зампомощника министра обороны, отвечал за разработку планов ведения переговоров и вопросы нерапространение ядерного оружия.

Трамп очень долго искал кандидатуру на пост главы оборонного ведомства, а Эспер просто «подвернулся под руку», считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«В данном случае назначение Эспера особой роли не играет, так как на этом посту и до этого были фигуры с похожими идеями и бэкграундом. Все они имеют военный опыт и должны производить впечатление на людей, способных диктовать решения Вашингтона всему миру», — сказал аналитик в разговоре с RT.

При этом, по словам профессора НИУ ВШЭ Дмитрия Евстафьева, для президента США заявить, что он назначил на руководящий пост гениального человека, — своего рода ритуал.

«Хвалебные речи Трамп посвящал всем, кого приводил к власти. А позже отправлял некоторых в отставку, так как они оказывались абсолютно некомпетентными», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Штаб-квартира Минобороны США

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Евстафьев добавил, что назначением Эспера на пост главы Пентагона Трамп показывает всем, включая американскую элиту, «степень своей операционной свободы — он назначает, кого хочет и когда ему это заблагорассудится». При этом профессор отметил, что должность главы Пентагона является «расстрельной».

«Министр обороны США — это человек, который стоит перед необходимостью присутствовать при принятии глобальных политических решений Белого дома, не имея прямой возможности оказывать влияние на этот процесс», — пояснил аналитик.

Однако Эсперу под силу акцентировать внимание Вашингтона на аспектах политики в области национальной безопасности или наоборот уводить некоторые вопросы в тень, полагает Евстафьев. Кроме того, ему предстоит «разруливать крупнейший военный бюджет в истории США».

«Он должен будет считаться с серьёзными экономическими интересами, которые не всегда дружественны Трампу. Именно по этой причине никто на должность министра обороны особо не рвался», — сказал эксперт.

«Политический назначенец»

Как отмечают аналитики, несмотря на противоречивые позиции в американском истеблишменте по внешней политике, Эспер постарается учесть интересы всех сторон.

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Напомним, в ходе отставки главы Минобороны США Джеймса Мэттиса в декабре прошлого года всплыли подробности противоречий подобного рода. Мэттис тогда объяснил свой уход с должности тем, что между его позицией и курсом главы Белого дома есть значительные разногласия. Тогда же он обратился к Трампу с просьбой снять его с должности и посоветовал американскому президенту отыскать кандидата на пост главы Пентагона, который разделял бы его взгляды.

«Поскольку у вас есть право на министра обороны, взгляды которого более схожи с вашими по этим и другим вопросам, я считаю, что имею право уйти в отставку со своей должности», — написал Мэттис в письме президенту США.

Впрочем, взгляды Трампа не всегда сходятся с позицией его приближённых. Так, в конце июня американский лидер отказался атаковать иранские объекты, несмотря на уговоры своих советников по национальной безопасности. Об этом сообщала американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Эти люди хотят втянуть нас в войну, и это отвратительно», — цитирует издание главу Белого дома.

Как отмечает Владимир Брутер, когда советник президента вроде Джона Болтона выступает с резкими заявлениями в адрес Ирана, якобы противоречащими идеям главы Белого дома, работает классическая схема «злой и добрый полицейский».

Бывший глава Минобороны США Джеймс Мэттис

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«Она заключается в том, что сначала Вашингтон пугает своего противника, а потом президент США демонстрирует свою «доброту» и заявляет, что мог бы разбомбить противника, но не будет этого делать», — пояснил эксперт.

Брутер также добавил, что по своим взглядам Эспер ближе к Болтону, но усугублять ситуацию вокруг ИРИ он не будет, поскольку существуют определённые правила игры, установленные американским президентом.

По словам Дмитрия Евстафьева, Эспер, хоть и стал министром обороны, всё же является «политическим назначенцем», который зависит от мнения Объединённого комитета начальников штабов, профессиональной военной части Пентагона и от позиции, которую формирует разведсообщество Минобороны США.

«Он будет стараться учитывать интересы всех этих структур и не противоречить им», — считает аналитик.

Общая стратегия давно выбрана

В конце июня во время пресс-конференции по итогам встречи глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе Эспер заявил, что стратегическими соперниками Соединённых Штатов в долгосрочной перспективе останутся Россия и Китай.

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«Стратегия национальной обороны США по-прежнему является нашим директивным документом. В ней сказано, что мы живём в новую эпоху конкуренции великих держав. Россия и Китай остаются нашими конкурентами в долгосрочной перспективе. Второе: задача министерства (обороны. — RT) по-прежнему ясна — сдерживать конфликты, а при необходимости — сражаться и побеждать на поле боя», — сказал он.

А незадолго до вступления в должность Эспер выступил с заявлением о том, что растущие угрозы со стороны Китая и России требуют перенаправить внимание Вашингтона на подготовку и оснащение вооружённых сил для «конфликтов высокой степени интенсивности, в частности в космическом и киберпространстве». При этом Эспер отметил, что американские военные должны быть готовы реагировать и на региональные угрозы со стороны Ирана, Северной Кореи и террористических группировок в различных частях мира.

«Наши противники должны рассматривать дипломатию как лучший для себя вариант, потому что война с Соединёнными Штатами обойдётся им чрезвычайно дорого», — заявил Эспер в ходе слушаний по утверждению кандидатуры на пост главы Пентагона в комитете Сената США по вооружённым силам.

По мнению Владимира Брутера, на посту министра обороны США Эспер продолжит свою риторику, направленную против России и Китая.

«Он ещё не раз объявит Москву и Пекин главными врагами Вашингтона, поскольку эти страны не согласны проводить политику, которую хотел бы им навязать Белый дом. США будут демонстрировать наличие врагов, чтобы увеличивать затраты на вооружения», — отметил эксперт.

Брутер также пролагает, что назначение Эспера на должность главы Пентагона практически никак не отразится на внешней политике США.

«Поскольку Эспер будет ориентироваться на действия Болта, госдепа и Белого дома, никакого собственного видения у него нет», — подчеркнул аналитик.

Американские военные

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При этом подготовка американских военнослужащих к высокоинтенсивным конфликтам, о необходимости которой заявляет Эспер, никогда и не останавливалась, отметил Брутер.

«Для США увеличение военного бюджета — стандартная линия поведения. А заявления Эспера подобного рода призваны лишь подчеркнуть необходимость готовности американских вооружённых сил к военным операциям», — пояснил аналитик.

Как полагает Дмитрий Евстафьев, Эспер может изменить курс Вашингтона только с тактической сточки зрения, так как общая стратегия уже давно выбрана.

«Все основные программы, связанные с разработкой стратегических вооружений, уже запущены и в той или иной степени будут реализовываться в ближайшие 5—7 лет вне зависимости от того, кто будет министром обороны США. Курс на повышение американского потенциала в области стратегических и ядерных вооружений в любом случае будет реализован. Для Эспера основной вопрос — лишь выбор тактических приоритетов», — подытожил эксперт.