«Дальше тянуть было нельзя»: почему Дональд Трамп сменил главу Пентагона

Дональд Трамп сменил и. о. главы Пентагона. С 24 июня эту должность вместо Патрика Шанахана займёт нынешний министр Сухопутных войск США Марк Эспер. При этом, по информации американских СМИ, Шанахан мог отказаться проходить утверждение на должность министра обороны из-за расследования ФБР в отношении него. Бывшая супруга чиновника обвиняет его в домашнем насилии. Эксперты считают, что президент США, вероятно, избавился от Шанахана, чтобы обвинения в его адрес не навредили репутации самого американского лидера перед выборами 2020 года. В то же время аналитики отмечают, что назначение профессионального военного на должность и. о. главы Пентагона может означать подготовку Вашингтона к применению вооружённых сил, особенно на фоне ухудшения отношений с Ираном.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан уходит в отставку, сообщил Дональд Трамп. С 24 июня должность главы оборонного ведомства временно займёт Марк Эспер. Сейчас он является министром Сухопутных войск. В сфере его компетенции — вопросы снабжения, комплектования и управления финансами вооружённых сил страны.

«И. о. министра обороны Патрик Шанахан, проделавший замечательную работу, предпочёл не проходить процесс утверждения его кандидатуры, решив уделять больше времени своей семье», — написал американский президент в своём Twitter, подчеркнув, что не просил его уйти в отставку.

Acting Secretary of Defense Patrick Shanahan, who has done a wonderful job, has decided not to go forward with his confirmation process so that he can devote more time to his family.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июня 2019 г.

Шанахан большую часть жизни проработал в корпорации Boeing, пройдя путь от рядового сотрудника до старшего вице-президента. В июле 2017 года перешёл в Пентагон, заняв пост замминистра обороны. В 2018 году Трамп назначил его исполняющим обязанности министра. С 1 января 2019 года он приступил к исполнению своих обязанностей.

В мае президент заявил, что собирается выдвинуть кандидатуру Шанахана на пост министра обороны. Однако к рассмотрению этой кандидатуры сенат так и не приступил.

По информации газеты USA Today, причиной ухода Шанахана в отставку могло стать расследование, которое ведёт в отношении него ФБР из-за событий девятилетней давности. 28 августа 2010 года Патрик Шанахан серьёзно поссорился со своей женой, которая теперь носит имя Кимберли Джординсон.

Женщина вызвала полицию и заявила, что муж её избил. Полиция установила, что ссора действительно была и что перед ней супружеская чета употребляла алкоголь. Однако полицейские арестовали не Патрика Шанахана, а его жену, посчитав, что это она избила своего мужа. На её руке были следы крови, а у Шанахана был разбит нос и кровоточила рука. В свою очередь, Кимберли заявила, что супруг ударил её в живот. Впоследствии обвинения в бытовом насилии были с неё сняты в связи с отсутствием доказательств. Супружеская пара, несмотря на наличие трёх детей, развелась.

В настоящее время следствие выясняет подробности случившегося, и если ФБР придёт к мнению, что Шанахан действительно избивал супругу, это поставит под сомнение его способность занять должность министра обороны и расследовать случаи насилия в отношении женщин-военнослужащих, пишет USA Today.

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Издание приводит письменное заявление Шанахана, в котором он утверждает, что никогда не бил свою жену и в полной мере сотрудничал с полицией, но уходит со своего поста, так как не хочет травмировать свою семью воспоминаниями об инциденте 2010 года.

Стоит отметить, что в отставку Шанахан подал на следующий день после того, как дал санкцию на отправку дополнительной тысячи военнослужащих на Ближний Восток.

Новый и. о. главы Пентагона Марк Эспер в прошлом — профессиональный военный, сообщается в его биографии, размещённой на сайте Министерства армии. Будучи офицером 101-й воздушно-десантной дивизии, он принимал участие в боевых действиях в Ираке в 1991 году. Имеет боевые награды. В начале 1990-х уволился в запас. В его послужном списке на гражданской службе — работа в консервативном исследовательском центре Heritage и военно-промышленной компании Raytheon, где он был вице-президентом по связям с государственными органами. При президенте Джордже Буше — младшем Эспер работал в Министерстве обороны в должности заместителя помощника министра. В его ведении были переговоры по ядерной проблематике. Пост министра Сухопутных войск он занял в ноябре 2017 года.

На протяжении всей своей службы Эспер избегал громких высказываний, связанных с внешней политикой. Однако в апреле он заявил журналистам, что главным приоритетом его ведомства является противостояние России и Китаю.

Личное поражение президента

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с RT отметил, что Шанахан вёл себя достаточно уверенно на своём посту, хотя, в отличие Марка Эспера, а также своего предшественника Джеймса Мэттиса, не является профессиональным военным.

«В Пентагоне он был варягом, представлявшим интересы военно-промышленного комплекса», — сказал Васильев.

Патрик Шанахан

Reuters

© Jonathan Ernst

При этом он отметил, что Шанахан является хорошим специалистом, который превосходно знает работу тыловых служб Вооружённых сил Соединённых Штатов.

Уход Шанахана можно назвать личным поражением американского президента, считают эксперты.

«Это потеря для Трампа. Шанахан был очень близок ему по духу и образу мыслей. Видимо, Трампу давно доложили об инциденте 2010 года и расследовании ФБР. Президент понимал, что Шанахан с таким пятном в биографии не будет утверждён министром, поэтому тянул с представлением этой кандидатуры сенату. Однако, видимо, дальше тянуть было нельзя», — сказал в беседе с RT политолог Дмитрий Дробницкий.

Эксперт напомнил, что 18 июня Трамп официально объявил о том, что выставляет свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года, а связанный с и. о. министра обороны скандал мог косвенно ударить по репутации главы государства.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Carlos Barria

Поэтому Трамп поспешил избавиться от Шанахана, считает Дробницкий. То, что Пентагоном вот уже полгода руководит чиновник в ранге исполняющего обязанности, в значительной мере объясняется нежеланием президента давать повод демократам для критики в свой адрес, полагает эксперт.

«Утверждение любого должностного лица, предложенного президентом, даёт повод демократам в конгрессе в очередной раз попытаться найти на Трампа какой-то компромат», — пояснил Дробницкий.

Серьёзные планы

Из-за резкого обострения обстановки в Персидском заливе к личности главы Пентагона сейчас приковано особое внимание, отмечают эксперты.

«Эспер — профессиональный военный, и выдвижение такого человека на данную должность означает, что США будут активно участвовать в военных операциях. Видимо, Соединённые Штаты сейчас имеют конкретные и достаточно серьёзные планы, которые предполагают использование определённого рода сухопутных сил», — сказал Васильев.

Американская армия

Reuters

© Kim Kyung-Hoon

Выбор Эспера на пост главы Пентагона он назвал тревожным сигналом. Напомним, 13 июня госсекретарь США Майк Помпео допустил применение силы против Ирана.

«Всегда есть такая вероятность», — заявил глава Госдепа в интервью CNN.

Однако не исключено, что до утверждения Эспера на пост министра обороны дело не дойдёт. Трамп назначил его исключительно потому, что пост министра Сухопутных войск — следующий после и. о. главы Пентагона, считает Дробницкий.

«Эспер — обычный бюрократ оборонного ведомства. Он не является человеком со стороны, как Шанахан, он не политический назначенец. Что ему скажет начальство, то и будет делать. Не исключаю, что Эспер — промежуточная фигура и позднее Трамп найдёт кого-то ещё», — предположил эксперт.

Вместе с тем аналитики отмечают, что найти подходящего кандидата на пост министра обороны для главы государства будет делом нелёгким.

По словам директора Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрия Рогулёва, на сегодняшний день в ранге и. о. находится не только глава Пентагона — скамейка не утверждённых сенатом членов администрации Трампа очень длинная.

«Всё упирается в сложные взаимоотношения президента и конгресса. Ему трудно подобрать не просто толкового руководителя, а того, кто будет утверждён конгрессом без особых проблем», — резюмировал эксперт.