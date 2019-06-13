СМИ: Взрывы произошли на двух танкерах в Оманском заливе

На двух нефтяных танкерах, которые находятся в Оманском заливе, произошли взрывы, сообщает Press TV.

По данным источников, при атаке на танкеры произошло не менее двух взрывов.

Отмечается, что с танкеров были поданы сигналы о помощи.

Уточняется, что одно судно следовало под флагом Панамы, другое — под флагом Маршалловых Островов.

По предварительным данным, команды находятся в безопасности.

В мае в ОАЭ сообщили о попытках диверсий против грузовых судов вблизи территориальных вод страны в Оманском заливе. Впоследствии госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможной причастности Ирана к нападениям на танкеры. Позднее сообщалось, что ОАЭ и Германия обеспокоены ростом напряжённости в зоне Персидского залива и призывают Иран воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации в регионе.