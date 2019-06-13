СМИ: Взрывы произошли на двух танкерах в Оманском заливе

Короткая ссылка
На двух нефтяных танкерах, которые находятся в Оманском заливе, произошли взрывы, сообщает Press TV.

По данным источников, при атаке на танкеры произошло не менее двух взрывов.

Отмечается, что с танкеров были поданы сигналы о помощи.

Уточняется, что одно судно следовало под флагом Панамы, другое — под флагом Маршалловых Островов.

По предварительным данным, команды находятся в безопасности. 

В мае в ОАЭ сообщили о попытках диверсий против грузовых судов вблизи территориальных вод страны в Оманском заливе. Впоследствии госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможной причастности Ирана к нападениям на танкеры. Позднее сообщалось, что ОАЭ и Германия обеспокоены ростом напряжённости в зоне Персидского залива и призывают Иран воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить