СМИ: Взрывы произошли на двух танкерах в Оманском заливе
По данным источников, при атаке на танкеры произошло не менее двух взрывов.
Отмечается, что с танкеров были поданы сигналы о помощи.
Уточняется, что одно судно следовало под флагом Панамы, другое — под флагом Маршалловых Островов.
По предварительным данным, команды находятся в безопасности.
В мае в ОАЭ сообщили о попытках диверсий против грузовых судов вблизи территориальных вод страны в Оманском заливе. Впоследствии госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможной причастности Ирана к нападениям на танкеры. Позднее сообщалось, что ОАЭ и Германия обеспокоены ростом напряжённости в зоне Персидского залива и призывают Иран воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации в регионе.