Помпео заявил о возможной причастности Ирана к нападениям в Персидском заливе

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможной причастности иранских властей к нападениям на танкеры у берегов Объединённых Арабских Эмиратов и на саудовские нефтепроводы.
Помпео заявил о возможной причастности Ирана к нападениям в Персидском заливе
  • Reuters

Таким образом он ответил на соответствующий вопрос ведущего программы Hugh Hewitt show.

«Мы не пришли к заключениям, о которых можно говорить публично, однако, учитывая все те региональные конфликты, которые происходили на протяжении последнего десятилетия, а также то, как осуществлялись эти нападения, представляется вполне вероятным, что Иран мог стоять за этим», — сказал он.

По его словам, США продолжат принимать меры по защите американских интересов в регионе и по сдерживанию Ирана.

Ранее в ОАЭ сообщили, что четыре коммерческих грузовых судна стали целями диверсий вблизи территориальных вод страны в Оманском заливе.

14 мая министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что на главный нефтепровод страны была совершена атака, в том числе с применением беспилотников.

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