ОАЭ и ФРГ призвали не допустить роста эскалации в Персидском заливе

ОАЭ и Германия обеспокоены ростом напряжённости в зоне Персидского залива и призывают Иран воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации в регионе.

Соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте правительства ОАЭ по итогам встречи наследного принца шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

«Что касается Ирана, то ОАЭ и Германия выражают свою обеспокоенность ростом напряжённости в регионе и призывают Иран сыграть положительную роль и воздержаться от любых шагов, ведущих к эскалации», — говорится в заявлении.

Германия также отметила ключевую роль Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в сохранении «глобальной архитектуры нераспространения ядерного оружия».

В мае в ОАЭ сообщили о попытках диверсий против грузовых судов вблизи территориальных вод страны в Оманском заливе.

Впоследствии госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможной причастности Ирана к нападениям на танкеры у берегов Объединённых Арабских Эмиратов.