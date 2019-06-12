В ОАЭ заявили о планах участвовать в стабилизации обстановки в Судане

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Госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш на своей странице в Twitter сообщил о планах страны участвовать в стабилизации обстановки в Судане.

«ОАЭ продолжают поддерживать связь со всеми представителями суданской оппозиции и переходным военным советом, чтобы, используя нашу хорошую репутацию, авторитет, внести вклад в мирную передачу власти и сохранение институтов в братском Судане, который, несомненно, переживает чувствительные времена после многих лет диктатуры (Омара) аль-Башира», — написал Гаргаш.

Ранее африканский союз, объединяющий все государства Африки, временно приостановил членство в нём Судана в связи с обострением ситуации в этой стране.

3 июня в суданской столице Хартуме военнослужащие приступили к разгону палаточного лагеря оппозиции.

Позднее СМИ сообщили о гибели до 100 человек в результате разгона протестующих в Хартуме.

Также стало известно, что ООН приняла решение о временном выводе своего персонала из Судана в связи с ситуацией в этой стране.

В апреле профессор кафедры африканистики СПбГУ Александр Желтов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию в Судане.

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