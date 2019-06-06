Африканский союз приостановил членство Судана

Африканский союз, объединяющий все государства Африки, временно приостановил членство в нём Судана в связи с обострением ситуации в этой стране.

«Совет мира и безопасности Африканского союза с немедленным вступлением в силу приостановил участие Республики Судан во всех мероприятиях Африканского союза до успешного формирования переходного органа власти под руководством гражданских лиц как единственного способа, позволяющего Судану выйти из текущего кризиса», — приводит портал All Africa заявление организации.

3 июня в суданской столице Хартуме военнослужащие приступили к разгону палаточного лагеря оппозиции.

Позднее СМИ сообщили о гибели до 100 человек в результате разгона протестующих в Хартуме.

Также стало известно, что ООН приняла решение о временном выводе своего персонала из Судана в связи с ситуацией в этой стране.

Кроме того, ряд авиакомпаний приостановили выполнение рейсов в Хартум.