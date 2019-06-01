В Иране призвали страны Европы поддержать СВПД не словами, а делами

Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф осудил политику европейских стран по отношению к ядерной сделке, отметив, что они поддерживают соглашение на словах, а не на практике.

«У меня вопрос к европейским правительствам: сколько европейских компаний в настоящий момент работают в Иране? Сколько европейских банков предоставляют аккредитивы Ирану? Европейские страны должны продемонстрировать на практике свою поддержку ядерного соглашения, а не на словах», — сказал он в интервью Al Alam TV.

Ранее Зариф призвал международное сообщество внести вклад в сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС выступает за использование дипломатии в связи с решением Ирана частично отказаться от выполнения обязательств по СВПД.

Востоковед Гумер Исаев прокомментировал НСН решение Ирана прекратить выполнение отдельных пунктов СВПД по ядерной программе.