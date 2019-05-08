Эксперт прокомментировал решение Ирана по ядерной сделке
- Reuters
По словам эксперта, американская администрация на протяжении последних месяцев и, возможно, всего периода президентства Дональда Трампа принимает меры против Тегерана.
«Я думаю, что Иран в условиях этого прессинга также пытается реагировать. Поэтому здесь всё пока идёт к тому, что мы можем стать свидетелями достаточно серьёзной эскалации», — считает Исаев.
Со своей стороны, эксперт Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» сказал, что подобные заявления иранской стороны вполне закономерны.
«Риск выхода Ирана из ядерной сделки сохраняется, усугубляют ситуацию санкции и военно-политическое давление США», — отметил он.
Как считает Долгов, ключевое условие, при котором сделка будет возобновлена в полном объёме, — это в первую очередь продолжение банковских операций, которые Иран проводит со странами ЕС и другими участниками торговых отношений.
Очень важным эксперт назвал и сохранение возможности Тегерана продавать свою нефть.
Ранее в Германии выразили сожаление из-за решения Ирана о прекращении выполнения отдельных пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.