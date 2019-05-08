Эксперт прокомментировал решение Ирана по ядерной сделке

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Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН прокомментировал решение Ирана прекратить выполнение отдельных пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.
Эксперт прокомментировал решение Ирана по ядерной сделке
  • Reuters

По словам эксперта, американская администрация на протяжении последних месяцев и, возможно, всего периода президентства Дональда Трампа принимает меры против Тегерана.

«Я думаю, что Иран в условиях этого прессинга также пытается реагировать. Поэтому здесь всё пока идёт к тому, что мы можем стать свидетелями достаточно серьёзной эскалации», — считает Исаев.

Со своей стороны, эксперт Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» сказал, что подобные заявления иранской стороны вполне закономерны.

«Риск выхода Ирана из ядерной сделки сохраняется, усугубляют ситуацию санкции и военно-политическое давление США», — отметил он.

Как считает Долгов, ключевое условие, при котором сделка будет возобновлена в полном объёме, — это в первую очередь продолжение банковских операций, которые Иран проводит со странами ЕС и другими участниками торговых отношений.

Очень важным эксперт назвал и сохранение возможности Тегерана продавать свою нефть.

Ранее в Германии выразили сожаление из-за решения Ирана о прекращении выполнения отдельных пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.

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