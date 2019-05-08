Эксперт прокомментировал решение Ирана по ядерной сделке

Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН прокомментировал решение Ирана прекратить выполнение отдельных пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.

По словам эксперта, американская администрация на протяжении последних месяцев и, возможно, всего периода президентства Дональда Трампа принимает меры против Тегерана.

«Я думаю, что Иран в условиях этого прессинга также пытается реагировать. Поэтому здесь всё пока идёт к тому, что мы можем стать свидетелями достаточно серьёзной эскалации», — считает Исаев.

Со своей стороны, эксперт Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» сказал, что подобные заявления иранской стороны вполне закономерны.

«Риск выхода Ирана из ядерной сделки сохраняется, усугубляют ситуацию санкции и военно-политическое давление США», — отметил он.

Как считает Долгов, ключевое условие, при котором сделка будет возобновлена в полном объёме, — это в первую очередь продолжение банковских операций, которые Иран проводит со странами ЕС и другими участниками торговых отношений.

Очень важным эксперт назвал и сохранение возможности Тегерана продавать свою нефть.

Ранее в Германии выразили сожаление из-за решения Ирана о прекращении выполнения отдельных пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.