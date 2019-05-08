Германия сожалеет о решении Ирана по ядерной сделке

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Правительство Германии с сожалением восприняло заявление иранской стороны о прекращении выполнения Тегераном отдельных пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом заявил официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.
Германия сожалеет о решении Ирана по ядерной сделке
  • РИА Новости

«Правительство ФРГ с сожалением приняло к сведению заявления иранского правительства», — приводит его слова РИА Новости.

Зайберт отметил, что теперь «евротройке» предстоит детально изучить это заявление и продумать дальнейшие шаги.

Ранее Тегеран направил письма странам — членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.

Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг СВПД сложилась из-за безответственного поведения США.

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