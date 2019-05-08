Германия сожалеет о решении Ирана по ядерной сделке

Правительство Германии с сожалением восприняло заявление иранской стороны о прекращении выполнения Тегераном отдельных пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом заявил официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.

РИА Новости

«Правительство ФРГ с сожалением приняло к сведению заявления иранского правительства», — приводит его слова РИА Новости. Зайберт отметил, что теперь «евротройке» предстоит детально изучить это заявление и продумать дальнейшие шаги. Ранее Тегеран направил письма странам — членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств. Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг СВПД сложилась из-за безответственного поведения США.