Германия сожалеет о решении Ирана по ядерной сделке
- РИА Новости
«Правительство ФРГ с сожалением приняло к сведению заявления иранского правительства», — приводит его слова РИА Новости.
Зайберт отметил, что теперь «евротройке» предстоит детально изучить это заявление и продумать дальнейшие шаги.
Ранее Тегеран направил письма странам — членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.
Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг СВПД сложилась из-за безответственного поведения США.