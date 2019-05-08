Лавров назвал безответственное поведение США причиной ситуации с СВПД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе сложилась из-за безответственного поведения США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам, как я понимаю, в качестве главного вопроса предстоит обсудить неприемлемую ситуацию, которая сложилась вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, ситуацию, которая сложилась из-за безответственного поведения Соединённых Штатов», — заявил Лавров на встрече с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что даёт 60 дней европейским странам на переговоры по СВПД.

Китай и Франция выступили за полное выполнение положений ядерной сделки с Ираном всеми участниками соглашения.

В среду, 8 мая, Тегеран направил письма странам — членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.