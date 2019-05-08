Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку с Ираном
- Reuters
«СВПД, также известный как сделка по иранской ядерной программе, должен полностью соблюдаться», — приводит Интерфакс заявление МИД КНР.
В ведомстве подчеркнули, что все стороны, подписавшие договор, должны придерживаться обязательств по его выполнению.
В свою очередь, министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что европейцы хотят сохранить договор.
«Сегодня ничего не может быть хуже того, чтобы сам Иран вышел из соглашения», — сказала она в эфире BFMTV.
Ранее Тегеран направил письма странам — членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.