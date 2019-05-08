Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку с Ираном

Китай и Франция выступили за полное выполнение положений ядерной сделки с Ираном всеми участниками соглашения.

«СВПД, также известный как сделка по иранской ядерной программе, должен полностью соблюдаться», — приводит Интерфакс заявление МИД КНР.

В ведомстве подчеркнули, что все стороны, подписавшие договор, должны придерживаться обязательств по его выполнению.

В свою очередь, министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что европейцы хотят сохранить договор.

«Сегодня ничего не может быть хуже того, чтобы сам Иран вышел из соглашения», — сказала она в эфире BFMTV.

Ранее Тегеран направил письма странам — членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.