Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку с Ираном

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Китай и Франция выступили за полное выполнение положений ядерной сделки с Ираном всеми участниками соглашения.
Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку с Ираном
  • Reuters

«СВПД, также известный как сделка по иранской ядерной программе, должен полностью соблюдаться», — приводит Интерфакс заявление МИД КНР.

В ведомстве подчеркнули, что все стороны, подписавшие договор, должны придерживаться обязательств по его выполнению.

В свою очередь, министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что европейцы хотят сохранить договор.

«Сегодня ничего не может быть хуже того, чтобы сам Иран вышел из соглашения», — сказала она в эфире BFMTV.

Ранее Тегеран направил письма странам — членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.

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