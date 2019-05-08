Президент Ирана дал 60 дней европейским странам на переговоры по СВПД
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Письма направлены Великобритании, Франции, Германии, Китаю и России.
По словам Рухани, у европейских стран есть 60 дней на переговоры.
Rouhani: #Iran has not quit #JCPOA. Europeans have 60 days to hold talks with Iran. #IranDear#EuropeanUnion@HassanRouhanipic.twitter.com/CkkAhl8aj5— Press TV (@PressTV) 8 мая 2019 г.
При этом он отметил, что ядерной сделке «ещё не пришёл конец».
В конце февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США своим выходом из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) поставили под угрозу всю договорённость по иранской ядерной программе.
8 мая 2018 года США объявили о выходе из СВПД.