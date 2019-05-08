Президент Ирана дал 60 дней европейским странам на переговоры по СВПД

Президент Ирана Хасан Рухани официально подтвердил, что Тегеран направил пять писем странам — членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств. Трансляцию его выступления вёл телеканал Press TV.

Письма направлены Великобритании, Франции, Германии, Китаю и России.

По словам Рухани, у европейских стран есть 60 дней на переговоры.

При этом он отметил, что ядерной сделке «ещё не пришёл конец».

В конце февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США своим выходом из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) поставили под угрозу всю договорённость по иранской ядерной программе.

8 мая 2018 года США объявили о выходе из СВПД.