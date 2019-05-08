Президент Ирана дал 60 дней европейским странам на переговоры по СВПД

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RT
Президент Ирана Хасан Рухани официально подтвердил, что Тегеран направил пять писем странам — членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств. Трансляцию его выступления вёл телеканал Press TV.
Президент Ирана дал 60 дней европейским странам на переговоры по СВПД
  • Reuters
  • © Umit Bektas

Письма направлены Великобритании, Франции, Германии, Китаю и России.

По словам Рухани, у европейских стран есть 60 дней на переговоры.

При этом он отметил, что ядерной сделке «ещё не пришёл конец».

В конце февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США своим выходом из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) поставили под угрозу всю договорённость по иранской ядерной программе.

8 мая 2018 года США объявили о выходе из СВПД.

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