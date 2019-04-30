От обороны к нападению: почему Трамп поддерживает оружейное лобби США

Глава Белого дома Дональд Трамп встал на защиту Национальной стрелковой ассоциации США (NRA), после того как прокуратура Нью-Йорка начала против неё расследование. Эта организация — главный лоббист права граждан на ношение оружия, которое гарантировано Второй поправкой к Конституции США. Как отмечают политологи, этот острый вопрос расколол не только демократов и республиканцев, но и само американское общество. По мнению экспертов, он станет основным в грядущей предвыборной кампании. С точки зрения аналитиков, президент США не зря обратился к этой теме именно сейчас: Трамп пытается мобилизовать свой электорат перед выборами 2020 года.

Дональд Трамп выступил в роли защитника Национальной стрелковой ассоциации США (NRA), после того как против крупнейшего объединения владельцев огнестрельного оружия открыла расследование прокуратура Нью-Йорка. Американский лидер заявил, что NRA находится под «осадой» губернатора-демократа Эндрю Куомо.

«Национальная стрелковая ассоциация стала заложницей Куомо и генпрокурора штата Нью-Йорк, которые в нарушение закона используют правовую систему штата для того, чтобы уничтожить эту и другие крайне важные организации. NRA должна мобилизоваться, прекратить внутреннюю борьбу и вернуть себе величие — как можно скорее!» — написал Трамп в Twitter.

The NRA is under siege by Cuomo and the New York State A.G., who are illegally using the State’s legal apparatus to take down and destroy this very important organization, & others. It must get its act together quickly, stop the internal fighting, & get back to GREATNESS - FAST! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 апреля 2019 г.

С таким заявлением президент выступил после того, как прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс открыла расследование в отношении организации, в частности, её статуса НКО. Руководство NRA и ряд связанных с ней компаний уже получили повестки с требованием явиться к следователям.

Кроме того, два сенатора от Демократической партии заявили, что также начнут расследование в отношении финансовых связей между ассоциацией, республиканцами и штабом Дональда Трампа на выборах 2016 года.

Любимый кандидат

Трамп заявил о своей поддержке NRA не случайно — всего несколькими днями ранее он выступил на ежегодном съезде ассоциации с речью, в которой призывал сторонников права на оружие активно голосовать за него на выборах.

Участники съезда в фирменных красных кепках Трампа слушают выступление президента

Reuters

© Bryan Woolston

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«Леворадикалы в конгрессе хотят отнять у вас ваши голоса, ваши права и в особенности они хотят отнять у вас ваше оружие. Вы это знаете. Поэтому лучше вам идти и голосовать. Кажется, что до выборов ещё далеко, но на самом деле это не так», — заявил Трамп.

Напомним, что Национальная стрелковая ассоциация оказала беспрецедентную поддержку Дональду Трампу на выборах 2016 года, выделив на его избирательную кампанию почти $30 млн. Для сравнения, на поддержку предыдущего кандидата от республиканцев Митта Ромни в 2012 году ассоциация потратила всего $12,5 млн.

В рекламных роликах ассоциация предупреждала своих членов, что кандидаты от демократов Хиллари Клинтон и Берни Сандерс представляют угрозу для Второй поправки к Конституции США, которая гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия.

В свою очередь главный лоббист организации Крис Кокс был одним из основных спикеров на предвыборном съезде Республиканской партии наряду с Трампом. Тогда он сообщил сторонникам «слонов», что в случае избрания Трамп сможет провести в Верховный суд США нового судью, голос которого может стать решающим в вопросах оборота и ношения оружия гражданами.

Выступая на ежегодном съезде в 2019-м, Трамп подтвердил намерение защитить право членов Национальной стрелковой ассоциации.

«За последние годы демократы не раз предлагали запрет на выпуск нового оружия, и предлагали конфисковать оружие, имеющееся на руках у законопослушных граждан. Они не говорят вам, что плохие парни своё оружие отдавать не будут. Но и вам также не придётся этого делать», — заявил президент США.

Атака на демократов

Активность Трампа на «оружейном» фронте аналитики объясняют позитивными для президента итогами расследования спецпрокурора Мюллера. Как отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, глава Белого дома «почуствовал силу и начал атаковать демократов по главным предвыборным вопросам».

Ежегодный съезд участников ассоциации

Reuters

© Lucas Jackson

«Трамп обращается к американским избирателям и пытается их мобилизовать — часть предвыборной кампании 2020 года, которая уже началась в США. Обещание Трампа отстоять вторую поправку к конституции США — скрытая угроза, которая адресована демократам», — пояснил Васильев в беседе с RT.

Однако, по его словам, у демократов нет полномочий для того, чтобы ограничить действие второй поправки.

«До тех пор, пока республиканцы контролируют сенат, который твёрдо защищает вторую поправку, реформы по ограничению оружия малоперспективны. Насколько эффективными будут такие сигналы со стороны Трампа, сложно предугадать. Сегодня американцы расколоты и крупных сдвигов в расстановке политических сил США не происходит. Поэтому Трампу важно мобилизовать тот электорат, который за него уже голосовал, вот он и отстаивает вторую поправку к конституции», — отметил Васильев.

Корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков также подчеркнул, что Трамп уже активно включился в предвыборную кампанию 2020 года.

«Его сторонники воспринимают оружие как часть национального сознания, которое демократы пытаются изменить. Демократическая партия пытается привить им те ценности, которые не были традиционными в американском обществе: однополые браки, поддержка меньшинств и так далее», — пояснил эксперт.

Защитник второй поправки

При этом практически ежегодно в США происходят трагические инциденты со стрельбой, в результате которых гибнут десятки человек. Так, в феврале прошлого года во Флориде 19-летний Николас Круз из полуавтоматической винтовки расстрелял 17 учеников местной школы.

Выставка на съезде Национальной стрелковой ассоциации США

Reuters

© Bryan Woolston

В октябре 2017 года 64-летний житель штата Невада Стивен Пэддок из окна отеля Mandalay Bay в Лас-Вегасе открыл огонь по посетителям музыкального фестиваля, убив 59 человек, и ранив более 500. В 2016 году напавший на гей-клуб «Пульс» в штате Орландо Омар Матин расстрелял 49 человек и ранил ещё 50.

Каждый массовый расстрел в США провоцирует очередную волну яростных споров противников и сторонников второй поправки.

Разумеется, резко против ограничительных мер выступает Национальная стрелковая ассоциация, а также республиканцы. Демократы, напротив, противостоят оружейному лобби. В свою очередь соцопросы показывают, что этот вопрос разделил американское общество на две примерно равные половины. Согласно данным Gallup, 43% американцев хранят у себя дома огнестрельное оружие, тогда как 55% граждан не владеют пистолетами, ружьями или винтовками.

«Оружейные лоббисты выступают с простым тезисом — «все, кому нужно иметь незаконное оружие, всё равно будут им владеть». Согласно их «слогану», только оружие — гарантия защиты рядовых американцев и их собственности», — отметил Судаков.

Как ни парадоксально, но после очередного массового расстрела акции американских оружейных компаний растут в цене. Сторонники второй поправки опасаются, что законодатели от Демократической партии воспользуются новой трагедией как поводом для новых ограничений, и закупаются впрок. Так, после инцидента со стрельбой 2017 года в Лас-Вегасе, бумаги двух главных оружейных производителей США — Sturm Ruger и American Outdoor Brands (бывшие Smith & Wesson) выросли на 3,5% и 3,2% соответственно.

По прогнозу Сергея Судакова, в грядущей кампании оружейный вопрос станет одним из основных. По его словам, кандидаты от демократов, которые пойдут на выборы 2020 года, будут настаивать на ограничении оборота оружия — иначе от них отвернётся собственная партия.

«Трамп неоднократно заявлял, что он не против того, чтобы автоматы не продавались, но запрещать всё полуавтоматическое оружие, как предлагают демократы, — нарушение второй поправки конституции. Именно так он и рассчитывает привлечь на свою сторону избирателей», — заключил эксперт.