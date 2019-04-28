«Несут особую ответственность»: как в мире отреагировали на отказ США ратифицировать договор о торговле оружием

США являются крупнейшими экспортёрами вооружений, а потому несут особую ответственность за установление мировых стандартов в этой сфере. Поэтому решение Дональда Трампа не ратифицировать Международный договор о торговле оружием вызывает сожаление, заявили в МИД Германии. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини отметила, что действия американской администрации негативно скажутся на усилиях по повышению прозрачности поставок оружия и пресечению контрабанды. В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерреш отметил важность соглашения в условиях роста напряжённости в мире.

Решение Соединённых Штатов не ратифицировать Международный договор о торговле оружием (МДТО) подрывают усилия по поддержанию прозрачности операций в этой области. Такое заявление сделала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

«Принятое США решение отозвать свою подпись не будет способствовать усилиям по повышению прозрачности мировой торговли оружием, пресечению контрабанды и утечки обычных вооружений», — подчеркнула Могерини.

Она добавила, что Брюссель продолжит призывать все государства, в том числе основных экспортёров и импортёров оружия, незамедлительно присоединиться к МДТО. Глава европейской дипломатии заметила, что все 28 государств — членов Евросоюза ратифицировали соглашение.

«Нерегулируемая торговля оружием причиняет огромные страдания людям во многих частях света, подпитывая военные конфликты, терроризм и организованную преступность. Стрелковое оружие является причиной гибели до 500 тыс. человек ежегодно, не говоря о смертях от других видов обычных вооружений», — констатировала глава дипломатии ЕС.

С сожалением к шагу Вашингтона отнеслись в Германии, которую действующая американская администрация долгое время призывает увеличить сумму взносов на поддержание обороноспособности НАТО. По мнению главы немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Мааса, решение Дональда Трампа препятствует усилиям международного сообщества по более эффективному регулированию этого вопроса.

Также по теме «Доктрина выхода»: почему США планомерно отказываются от участия в работе международных организаций США официально заявили о выходе из Совета ООН по правам человека. Ранее Вашингтон также вышел из ЮНЕСКО и прервал ряд международных...

«США являются крупнейшим экспортёром обычных вооружений и несут особую ответственность за установление международных стандартов в сфере торговли оружием. Мы будем продолжать добиваться укрепления МДТО и многосторонности в целом», — констатировал глава МИД ФРГ.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), США являются лидером по производству и продаже оружия: за 2017 год Соединённые Штаты реализовали вооружения на сумму $226,6 млрд (57% от общего объёма продаж).

Международный договор о торговле оружием особенно важен в нынешнее время, когда наблюдается рост международной напряжённости и возобновление заинтересованности стран в наращивании собственных арсеналов, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Договор о торговле оружием — это единственный глобальный инструмент, направленный на улучшение транспарентности и контроля за международным оборотом вооружений. Это знаковое достижение в усилиях по обеспечению ответственности в международных поставках оружия», — говорится в заявлении.

Архивное фото. Патроны

Reuters

«Америка отвергает этот договор»

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления на ежегодном собрании Национальной стрелковой ассоциации (NRA) в Индианаполисе заявил о выходе Соединённых Штатов из Международного договора о торговле оружием. Он добавил, что в ближайшее время в штаб-квартиру ООН поступит официальное уведомление об этом.

«Америка отвергает этот договор. Мы никогда не ратифицируем его», — сказал Трамп.

По его словам, его администрация никогда не позволит зарубежным бюрократам попирать свободы, гарантированные второй поправкой к Конституции США. Речь идёт о праве американских граждан на хранение и ношение оружия. Глава Белого дома также заявил, что просит сенат США остановить процесс ратификации документа, который был инициирован в последние дни президентства Барака Обамы.

«Предпринимая эти действия, мы подтверждаем, что американская свобода священна и что американские граждане живут по американским законам, а не по законам иностранных государств», — констатировал Трамп.

Также по теме «Теряют положение лидера»: почему США уклоняются от участия в международных соглашениях ООН утвердила итоговый вариант Глобального договора о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции. От участия в работе над...

Позднее в Белом доме сообщили, что до объявления об отказе ратифицировать договоров провели консультации с союзниками. По словам представителя администрации США, в Вашингтоне будут довольны, если другие государства возьмут с них пример.

«Этот договор добавляет рисков, но не приносит пользы», — добавил он в ходе телефонного брифинга.

Международный договор о торговле оружием был утверждён на заседании Генассамблеи ООН в апреле 2013 года, когда за него проголосовали 154 из 193 стран — членов ООН. Россия была в числе 23 стран, которые воздержались при голосовании. Документ вступил в силу 24 декабря 2014 года. По состоянию на апрель 2019-го, его ратифицировали 96 государств.

Положениями МДТО регламентируется экспорт, импорт, транзит, передача вооружений и военной техники. Речь идёт о сделках по торговле танками, боевыми самолётами и вертолётами, кораблями, артиллерийскими установками, ракетными системами, а также лёгким стрелковым оружием.