В МИД ФРГ выразили сожаление из-за решения США по Договору о торговле оружием

В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что сожалеют в связи с решением Соединённых Штатов отказаться от ратификации Международного договора о торговле оружием.

Об этом говорится в заявлении главы немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Мааса.

«Мы сожалеем о решении президента США Дональда Трампа отказаться от Международного договора о торговле оружием», — заявил он.

По его словам, это является ударом по стремлению международного сообщества лучше регулировать торговлю обычными вооружениями.

Ранее американский президент объявил о выходе Вашингтона из Международного договора о торговле оружием.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, комментируя слова Трампа, заявил, что Договор о торговле оружием — это единственный глобальный инструмент, направленный на улучшение транспарентности и контроля за международным оборотом вооружений.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов также прокомментировал RT заявление президента США.