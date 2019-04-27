В МИД ФРГ выразили сожаление из-за решения США по Договору о торговле оружием

Короткая ссылка
В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что сожалеют в связи с решением Соединённых Штатов отказаться от ратификации Международного договора о торговле оружием. 
В МИД ФРГ выразили сожаление из-за решения США по Договору о торговле оружием
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении главы немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Мааса.

«Мы сожалеем о решении президента США Дональда Трампа отказаться от Международного договора о торговле оружием», — заявил он.

По его словам, это является ударом по стремлению международного сообщества лучше регулировать торговлю обычными вооружениями.

Ранее американский президент объявил о выходе Вашингтона из Международного договора о торговле оружием. 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, комментируя слова Трампа, заявил, что Договор о торговле оружием — это единственный глобальный инструмент, направленный на улучшение транспарентности и контроля за международным оборотом вооружений.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов также прокомментировал RT заявление президента США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить