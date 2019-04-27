Гутерреш прокомментировал выход США из Международного договора о торговле оружием

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты выходят из Международного договора о торговле оружием.

«Договор о торговле оружием — это единственный глобальный инструмент, направленный на улучшение транспарентности и контроля за международным оборотом вооружений», — указывается в заявлении Генсека.

Гутерреш отметил, что данный договор «особенно важен в настоящее время, когда мы видим рост международной напряжённости».

Ранее Трамп заявил о выходе Соединённых Штатов из Международного договора о торговле оружием.

По его словам, он попросит сенат остановить процесс ратификации документа, который был подписан во время президентства Барака Обамы.

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