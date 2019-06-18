Пентагон одобрил отправку дополнительных военных сил на Ближний Восток

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку дополнительно 1 тыс. военнослужащих на Ближний Восток «в оборонительных целях» на фоне обострения ситуации в Оманском заливе. Соответствующее заявление главы Пентагона распространила пресс-служба оборонного ведомства Соединённых Штатов.

«В ответ на запрос Центрального командования Вооружённых сил США (СЕНТКОМ) на дополнительные силы, по рекомендации главы Комитета начальников штабов ВС США и по согласованию с Белым домом я разрешил (отправку. — RT) дополнительно приблизительно 1 тыс. военнослужащих в оборонительных целях для противодействия угрозам, возникающим в воздушном пространстве, на море и на суше в регионе Ближнего Востока», — отмечается в документе, который цитирует ТАСС.

Ранее CNN со ссылкой на два осведомлённых источника передавал, что в Вашингтоне обсудят возможность переброски дополнительных сил в Ближневосточный регион.

Предполагалось, что США могут направить в регион ЗРК Patriot, несколько истребителей и боевых кораблей.

Ситуация в регионе обострилась 13 июня, после того как в Оманском заливе потерпели бедствие два нефтяных танкера. Позднее стало известно, что на суднах произошли взрывы и начался пожар. Команды были эвакуированы иранскими спасателями.

Американский лидер Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео обвинили Иран в причастности к атакам.