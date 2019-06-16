СМИ: Британия направит спецназ для защиты судов в Персидском заливе
По информации издания, охрану британских судов будут обеспечивать морские пехотинцы десантно-диверсионного отряда, базирующегося возле Плимута.
Они будут патрулировать воды Персидского залива на военных кораблях, а также обеспечивать охрану военных судов и кораблей торгового флота, следующих через Ормузский пролив.
Для выполнения данной задачи на военно-морской базе в Бахрейне будет сформировано специальное подразделение сил быстрого реагирования — 19-я целевая группа особого назначения.
Ранее Министерство иностранных дел Великобритании обвинило иранский Корпус стражей Исламской революции в нападении на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два нефтяных танкера. Позднее стало известно, что на судах произошли взрывы и начался пожар. Команды были эвакуированы иранскими спасателями.