СМИ: Британия направит спецназ для защиты судов в Персидском заливе

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Командование Королевского военно-морского флота Великобритании направит в район Персидского залива 100 спецназовцев для защиты своих судов после атаки на танкеры в Оманском заливе, сообщает The Times.

По информации издания, охрану британских судов будут обеспечивать морские пехотинцы десантно-диверсионного отряда, базирующегося возле Плимута.

Они будут патрулировать воды Персидского залива на военных кораблях, а также обеспечивать охрану военных судов и кораблей торгового флота, следующих через Ормузский пролив.

Для выполнения данной задачи на военно-морской базе в Бахрейне будет сформировано специальное подразделение сил быстрого реагирования — 19-я целевая группа особого назначения.

Ранее Министерство иностранных дел Великобритании обвинило иранский Корпус стражей Исламской революции в нападении на нефтяные танкеры в Оманском заливе. 

13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два нефтяных танкера. Позднее стало известно, что на судах произошли взрывы и начался пожар. Команды были эвакуированы иранскими спасателями.

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