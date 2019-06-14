МИД России осудил атаки на танкеры в Оманском заливе

Министерство иностранных дел России осудило нападения на два танкера в Оманском заливе 13 июня.

«Решительно осуждаем произошедшие атаки, кто бы ни стоял за их организацией. Считаем необходимым воздержаться от скоропалительных выводов. Обвинять кого-либо в причастности к данным инцидентам до завершения тщательного и беспристрастного международного расследования недопустимо», — говорится в комментарии российского МИД.

Отмечается, что Москве наблюдают искусственное нагнетание обстановки в регионе, «чему во многом способствует иранофобская линия США».

Также МИД поблагодарил иранскую сторону за спасение российских моряков.

13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два нефтяных танкера. Позднее стало известно, что на суднах произошли взрывы и начался пожар. Команды были эвакуированы иранскими спасателями.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры.