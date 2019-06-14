Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.
Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
  • Reuters

«Именно Иран сделал это, и вы знаете, что это сделал он, так как вы видели корабль», — заявил американский лидер, имея в виду видеозапись, распространённую ВС США.

Он также заверил, что Вашингтон не собирается «легкомысленно» относиться к этой ситуации.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео возложил на Иран ответственность за инцидент. Тегеран категорически отвергает обвинения в свой адрес.

13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два нефтяных танкера. Позднее появились данные, что на суднах произошли взрывы и начался пожар.

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