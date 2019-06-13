США обвинили Иран в «атаке» на танкеры в Оманском заливе
- Reuters
«По оценке правительства США, исламская республика Иран ответственна за атаки в Оманском заливе сегодня», — заявил Помпео.
Ранее представитель Центрального командования Вооружённых сил США подполковник Эрл Браун сообщил, что самолёт-разведчик ВМС страны P-8 находится в районе инцидента с танкерами в Оманском заливе.
13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два нефтяных танкера. Позднее появилась информация, что на танкерах произошли взрывы и начался пожар.