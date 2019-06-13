США обвинили Иран в «атаке» на танкеры в Оманском заливе

Короткая ссылка
Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео обвинил Иран в «атаке» на танкеры в Оманском заливе. Об этом информирует NBC.
США обвинили Иран в «атаке» на танкеры в Оманском заливе
  • Reuters

«По оценке правительства США, исламская республика Иран ответственна за атаки в Оманском заливе сегодня», — заявил Помпео.

Ранее представитель Центрального командования Вооружённых сил США подполковник Эрл Браун сообщил, что самолёт-разведчик ВМС страны P-8 находится в районе инцидента с танкерами в Оманском заливе.

13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два нефтяных танкера. Позднее появилась информация, что на танкерах произошли взрывы и начался пожар.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить