Самолёт ВМС США находится в районе инцидента с танкерами в Оманском заливе
- Reuters
Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
«Самолёт P-8... оказывает поддержку (в районе инцидента. — RT)», — говорится в тексте.
Также Браун заявил, что экипаж пострадавшего танкера Kokuka Courageous в Оманском заливе был поднят на борт эсминца ВМС США Bainbridge.
13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два нефтяных танкера. Позднее появилась информация, что на танкерах произошли взрывы и начался пожар.