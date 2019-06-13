Самолёт ВМС США находится в районе инцидента с танкерами в Оманском заливе

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Представитель Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM) подполковник Эрл Браун сообщил, что самолёт-разведчик ВМС страны P-8 находится в районе инцидента с танкерами в Оманском заливе.
Самолёт ВМС США находится в районе инцидента с танкерами в Оманском заливе
  • Reuters

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Самолёт P-8... оказывает поддержку (в районе инцидента. — RT)», — говорится в тексте.

Также Браун заявил, что экипаж пострадавшего танкера Kokuka Courageous в Оманском заливе был поднят на борт эсминца ВМС США Bainbridge.

13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два нефтяных танкера. Позднее появилась информация, что на танкерах произошли взрывы и начался пожар.

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